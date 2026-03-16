Rayakan Ramadan, Akrobat Kelas Dunia dari Amerika Latin Hadir di The Park Pejaten

Circus Wheel of Wonders - International Acrobatic Show from Chile.(MI/HO)

MENYAMBUT momen suci Ramadan 1447 H, The Park Pejaten menghadirkan pengalaman hiburan yang berbeda bagi masyarakat Jakarta. Pusat perbelanjaan di bawah naungan NWP Property Group ini menggelar pertunjukan spektakuler bertaraf internasional bertajuk Circus Wheel of Wonders - International Acrobatic Show from Chile.

Pertunjukan yang didatangkan langsung dari Cili tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 29 Maret 2026 di Atrium The Park Pejaten.

Acara ini memadukan aksi mendebarkan dari akrobat profesional yang telah diakui di berbagai festival sirkus dunia dengan koreografi artistik serta tata panggung yang megah.

Direktur Mall The Park Pejaten, Teges Prita Soraya, menjelaskan bahwa kehadiran atraksi ini merupakan bentuk komitmen mall dalam menyediakan hiburan berkualitas bagi pengunjung, khususnya di tengah suasana Ramadan.

"Terutama di momen spesial seperti Ramadan. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga dan orang terdekat. Melalui pertunjukan Wheel of Wonders, kami ingin menghadirkan pengalaman hiburan internasional yang berbeda dan tak terlupakan bagi pengunjung yang datang untuk ngabuburit, berbuka puasa, maupun menikmati waktu bersama keluarga," ungkap Teges.

Aksi Wheel of Wonders sendiri menonjolkan kekuatan, keseimbangan, dan keindahan visual yang dipadukan dengan pencahayaan dramatis.

Pertunjukan ini diharapkan dapat menjadi destinasi favorit keluarga di Jakarta Selatan untuk mengisi waktu luang atau ngabuburit sambil menunggu kumandang azan Magrib.

Masyarakat dapat menikmati pertunjukan kelas dunia ini secara gratis dengan jadwal sebagai berikut:

14, 15, dan 19 Maret 2026: Pukul 16.00 WIB dan 19.30 WIB.

20 hingga 29 Maret 2026: Pukul 14.00 WIB dan 19.00 WIB.

The Park Pejaten merupakan pusat perbelanjaan strategis yang berlokasi di Jl. Warung Jati Barat, Pasar Minggu. (Z-1)