Memasuki Lorong Waktu, Merayakan Ramadan di Istanbul dan Bursa

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
ISTANBUL dan Bursa kembali menawarkan pesona spiritualitas yang mendalam bagi para wisatawan selama bulan suci Ramadan. Kedua kota bersejarah di Turki ini menyuguhkan perpaduan unik antara refleksi keagamaan, warisan budaya, dan tradisi berabad-abad yang tetap terjaga hingga kini.
Ramadan di Istanbul ditandai dengan pemandangan ikonik lampu mahya, pesan cahaya yang dipasang di antara menara masjid, yang menyinari langit malam dengan pesan perdamaian.
Suasana kota kian hidup melalui dentuman ritmis genderang Ramadan yang membangunkan warga untuk sahur, serta suara tembakan meriam yang menandai waktu berbuka puasa.
Bagi pengunjung, beberapa situs suci peninggalan Kesultanan Utsmaniyah menjadi destinasi utama, di antaranya:
Pengalaman kuliner menjadi pelengkap yang tak terlupakan. Warga dan wisatawan kerap berkumpul di alun-alun publik seperti Sultanahmet untuk menikmati kurma, zaitun, dan hidangan khas seperti güllas, pencuci mulut beraroma air mawar yang hanya populer selama Ramadan.
Hanya beberapa jam dari Istanbul, Kota Bursa menawarkan perspektif sejarah yang berbeda sebagai ibu kota pertama Kesultanan Utsmaniyah.
Tahun ini menjadi momentum istimewa karena Bursa memperingati 700 tahun sejak kota ini dikuasai oleh Utsmaniyah pada 1326.
Saksi bisu kemegahan arsitektur Bursa dapat dilihat pada:
Selain wisata religi, Bursa juga menawarkan ketenangan alam melalui kereta gantung menuju Gunung Uludag serta pemandian air panas Oylat Hot Springs. Desa-desa autentik seperti Gölyazi dan Tirilye mengundang wisatawan untuk menikmati keramahan lokal di bawah pohon platanus berusia ratusan tahun.
Seluruh rangkaian ibadah ini akan ditutup dengan perayaan Idulf Ftri. Di Istanbul, suasana lebaran terasa semarak di pasar-pasar yang ramai dan masjid bersejarah, saat warga saling bertukar manisan dan mengenakan pakaian terbaik mereka.
Sementara di Bursa, perayaan berlangsung khidmat di tengah atmosfer arsitektur kuno, menghidupkan kembali semangat kebersamaan yang telah berlangsung selama tujuh abad. (Z-1)
Juventus menghadapi Galatasaray di leg pertama playoff 16 besar Liga Champions 2025/2026. Spalletti dan McKennie siap tunjukkan performa terbaik.
Kepolisian Turki menangkap 115 terduga anggota ISIS dalam penggerebekan serentak. Para tersangka diduga berencana menyerang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Paus Leo XIV tampak membuka sepatu saat mengunjungi Masjid Biru di Istanbul tanpa melakukan doa, menegaskan pesan dialog antaragama dalam rangkaian kunjungannya.
Kucukcan menambahkan, kota-kota seperti Konya, Kayseri, Bursa dan Mardin memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan Indonesia selain Istanbul.
Jelajahi Hagia Sophia, ikon Istanbul yang berusia 1.500 tahun. Dari gereja Bizantium hingga masjid Ottoman.
Harga emas global dan Antam turun pada 17 Februari 2026. Prediksi untuk Rabu, 18 Februari, diperkirakan stabil atau berpotensi rebound tipis dengan harga Antam Rp2,96–3,05 juta per gram.
OJK bersama BEI dan KSEI melaksanakan pertemuan secara daring dengan indeks provider global yaitu Morgan Stanley Capital International (MSCI), Senin (2/2) sore.
Ia menyebut fenomena fear of missing out (FOMO) mendorong investor ramai-ramai masuk ke saham yang likuiditas dan fundamentalnya terbatas.
Bursa kembali memperketat pengawasan pasar. Pada perdagangan Rabu (21/1), sebanyak enam saham emiten resmi masuk daftar papan pemantauan khusus
JFX juga mengumumkan perkembangan terbaru ekosistem emas digital melalui kolaborasi bersama Bullion Ecosystem International dan M-DAQ Global dengan menghadirkan TRC Solution.
