Mudik Sehat Bersama Anak 2026: Ini Panduan Vaksinasi dan Safety IDAI

MENJELANG musim mudik Lebaran 2026 dan libur panjang, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting bagi orangtua. Panduan ini dirancang untuk memastikan perjalanan bersama anak tetap aman, sehat, dan menyenangkan di tengah tingginya mobilitas masyarakat.

Fokus utama IDAI tahun ini mencakup dua pilar besar pencegahan penyakit menular melalui vaksinasi dan penerapan standar keselamatan jalan raya yang ketat untuk mencegah cedera pada anak.

Vaksinasi MR: Benteng Utama Melawan Penyakit Menular

Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, mengingatkan bahwa kerumunan saat mudik meningkatkan risiko penularan penyakit seperti campak, batuk, dan pilek. Campak, secara khusus, memiliki tingkat penularan yang sangat cepat, bahkan melampaui influenza.

Baca juga : IDAI: Jangan Anggap Remeh Campak dan Cacar Air di Musim Hujan

"Vaksinasi adalah benteng pertahanan terkuat yang bisa kita berikan kepada anak. Langkah paling krusial sebelum mudik adalah memastikan imunisasi anak Anda lengkap, terutama vaksin MR/MMR. Vaksinasi dua dosis terbukti menjadi cara paling efektif untuk mencegah penularan campak," tegas Dr. Piprim, Minggu (15/3/2026).

Selain vaksinasi, IDAI menyarankan langkah-langkah preventif lainnya:

Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara rutin.

Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar pada anak.

Menggunakan masker di transportasi umum atau ruang publik yang padat.

Menghindari penggunaan alat makan atau botol minum secara bergantian.

Keselamatan Berkendara dan Aturan Car Seat

Berdasarkan Rekomendasi IDAI No. 11/PP IDAI/SR/IV/2023, kecelakaan lalu lintas masih menjadi penyebab utama kematian anak di dunia. Sekretaris Umum PP IDAI, Hikari Ambara Sjakti, menekankan pentingnya penggunaan alat keselamatan yang sesuai dengan usia dan berat badan anak.

Baca juga : Panduan Lengkap Imunisasi MR dan MMR: Melindungi Buah Hati dari Risiko Komplikasi Campak

IDAI secara tegas melarang orang tua memangku anak saat menyetir karena risiko fatal saat terjadi benturan. Selain itu, remaja di bawah 17 tahun dilarang mengemudikan kendaraan karena belum memiliki kematangan dan legalitas (SIM).

Persiapan Logistik dan Pemilihan Destinasi

Dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu, IDAI menyarankan orang tua memilih destinasi dalam ruangan (indoor) seperti museum atau pusat sains edukatif. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari risiko hujan deras, banjir, atau paparan panas ekstrem di area terbuka.

Orang tua juga wajib membawa kotak P3K keluarga yang berisi:

Obat dasar: Parasetamol, oralit, dan obat anti-mabuk.

Alat kesehatan: Termometer, plester, dan perban.

Suplemen: Vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh.

Dokumen: Identitas anak dan daftar nomor darurat rumah sakit di jalur mudik.

Dengan persiapan kesehatan yang matang dan kepatuhan terhadap standar keselamatan jalan raya, momen mudik Lebaran 2025 bersama keluarga diharapkan dapat berjalan lancar tanpa kendala kesehatan yang berarti. (H-3)