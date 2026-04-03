PAPDI: Vaksinasi Campak Investasi Kesehatan Lebih Murah dari Wabah

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PERHIMPUNAN Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) menekankan bahwa peningkatan cakupan vaksinasi dan edukasi publik merupakan kunci utama dalam menekan penyebaran penyakit campak di Indonesia. Vaksinasi dinilai bukan sekadar tindakan medis, melainkan investasi kesehatan jangka panjang yang jauh lebih efisien dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan saat terjadi wabah (outbreak).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Imunisasi Dewasa PAPDI, dr. Sukamto Koesnoe, Sp.PD, K-A.I, FINASIM, menjelaskan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini memerlukan kolaborasi aktif antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau dihitung, vaksin itu investasi. Biayanya jauh lebih kecil dibandingkan dampak yang ditimbulkan jika terjadi outbreak,” ujar Sukamto, dikutip Jumat (3/4).
Menurut Sukamto, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi campak relatif terjangkau jika dibandingkan dengan risiko finansial dan sosial akibat infeksi. Selain biaya perawatan rumah sakit yang tinggi, wabah penyakit menular juga berpotensi menurunkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan beban sistem kesehatan nasional.
|Aspek
|Estimasi Biaya / Dampak
|Biaya Vaksin Campak
|Rp300.000 – Rp600.000 per dosis
|Dampak Wabah (Outbreak)
|Biaya rawat inap rumah sakit, kehilangan produktivitas, beban sistem kesehatan, dan dampak sosial-ekonomi.
Rendahnya cakupan imunisasi menjadi celah bagi virus untuk menyebar lebih luas, khususnya pada kelompok masyarakat yang belum memiliki kekebalan. Oleh karena itu, PAPDI mendorong para tenaga kesehatan untuk mengambil peran strategis sebagai agen edukasi.
Komunikasi yang aktif, jelas, dan persuasif dari dokter diyakini mampu meningkatkan penerimaan vaksinasi, terutama bagi masyarakat yang masih ragu. Saat ini, PAPDI mencatat kekuatan besar dalam upaya edukasi ini melalui ribuan anggotanya di seluruh tanah air.
Dengan pemahaman yang benar, diharapkan masyarakat tidak lagi ragu untuk melakukan vaksinasi demi melindungi diri sendiri dan mencegah terjadinya krisis kesehatan di masa depan.(Ant/Z-1)
Dosen FKGiz IPB University dr Aisyah Amanda Hanif menyebut lonjakan kasus campak sebagai sinyal menurunnya kekebalan kelompok. Simak bahaya dan pencegahannya.
Campak bukan sekadar ruam biasa. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia hingga ensefalitis. Simak gejala dan pencegahannya.
PAPDI mengungkapkan misinformasi di media sosial menyebabkan cakupan vaksinasi campak 2025 turun drastis, menjauh dari target WHO 95%.
DINAS Kesehatan Kabupaten Natuna memastikan hingga saat ini belum terdapat laporan kasus campak yang masuk dari seluruh puskesmas di wilayah tersebut.
Dinas Kesehatan Kabupaten Garut melaporkan 56 anak positif campak sepanjang Januari-Maret 2026. Dinkes guncarkan imunisasi ORI sasar 165 ribu balita.
Dinas Kesehatan Tulungagung menggelar ORI yang serta menyasar 350 balita guna menekan penyebaran penyakit tersebut.
Hermawan menambahkan, bagi individu yang akan bepergian ke wilayah dengan kasus campak, vaksinasi tambahan sangat dianjurkan.
Pemkot Bandung menggencarkan vaksinasi campak balita dengan jadwal mingguan untuk mencegah penyebaran rubela.
Kasus campak di Indonesia capai 10.301. Pakar sebut penurunan vaksinasi pascapandemi jadi penyebab utama meningkatnya kasus.
Kepala Dinkes Depok Devi Maryori menekankan pencegahan campak melalui pemantauan, imunisasi, dan edukasi kesehatan masyarakat.
