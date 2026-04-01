Waspada Bahaya Campak Dewasa, Lebih Fatal dari Gejala pada Anak?

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PENYAKIT campak sering kali dianggap sebagai infeksi saluran pernapasan biasa yang hanya menyerang anak-anak, namun faktanya orang dewasa yang belum memiliki kekebalan juga sangat rentan terinfeksi. Infeksi virus rubeola pada kelompok dewasa justru cenderung menimbulkan gejala yang lebih berat dan risiko komplikasi yang lebih fatal dibandingkan pada anak-anak.
Campak sangat menular melalui droplet atau percikan air liur saat penderita batuk dan bersin. Pada orang dewasa, masa inkubasi virus ini tetap sama, namun dampak sistemik yang ditimbulkan bisa jauh lebih mengganggu produktivitas dan kesehatan jangka panjang.
Bahaya campak dewasa tidak boleh diremehkan karena risiko komplikasi yang meningkat seiring bertambahnya usia. Berikut adalah beberapa tingkat bahaya komplikasi campak yang mengintai:
Data medis menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 4 orang dewasa yang terkena campak harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat komplikasi pernapasan atau dehidrasi berat.
Gejala campak dewasa diawali dengan demam tinggi, batuk, pilek, dan mata merah (konjungtivitis). Ciri khas lainnya adalah munculnya bintik putih di dalam mulut (bercak Koplik) sebelum ruam merah menyebar ke seluruh tubuh.
Langkah pencegahan terbaik bagi orang dewasa adalah memastikan status imunisasi. Jika belum pernah mendapatkan vaksin atau tidak yakin sudah pernah terkena campak, pemberian vaksin MR (Measles-Rubella) sangat disarankan untuk memutus rantai penularan dan menghindari risiko fatalitas. (H-3)
Dosen FKGiz IPB University dr Aisyah Amanda Hanif menyebut lonjakan kasus campak sebagai sinyal menurunnya kekebalan kelompok. Simak bahaya dan pencegahannya.
Campak bukan sekadar ruam biasa. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia hingga ensefalitis. Simak gejala dan pencegahannya.
PAPDI mengungkapkan misinformasi di media sosial menyebabkan cakupan vaksinasi campak 2025 turun drastis, menjauh dari target WHO 95%.
DINAS Kesehatan Kabupaten Natuna memastikan hingga saat ini belum terdapat laporan kasus campak yang masuk dari seluruh puskesmas di wilayah tersebut.
Dinas Kesehatan Kabupaten Garut melaporkan 56 anak positif campak sepanjang Januari-Maret 2026. Dinkes guncarkan imunisasi ORI sasar 165 ribu balita.
Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI dr. Sukamto Koesnoe menekankan pentingnya vaksinasi campak sebagai investasi kesehatan jangka panjang yang efisien.
Campak pada orang dewasa bisa menyebabkan komplikasi serius. Kenali gejala, masa inkubasi, cara penanganan, dan pentingnya vaksinasi booster MR/MMR.
