Kemenkes: Vaksin Campak Dewasa Butuh Studi Efikasi Badan POM

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
WAKIL Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan vaksinasi campak dewasa seperti untuk tenaga kesehatan (nakes) butuh studi efikasi dari Badan POM.
"Jadi vaksinasi ini yang paling penting kan sebenarnya surat indikasinya. Itu kan untuk anak-anak, tapi sebenarnya ada studinya untuk orang dewasa. Kita minta klarifikasi dari Badan POM dulu bahwa vaksinasi ini memang ada studi efikasinya untuk orang dewasa," kata Dante di Jakarta, Rabu (1/4).
Jika sudah mendapat surat klarifikasi maka akan langsung diselenggarakan vaksinasi campak dewasa untuk para nakes, tenaga medis, dan dokter yang mempunyai potensi tinggi tertular.
Pemerintah juga bisa memilih 10 daerah prioritas agar nakesnya bisa diberikan vaksin campak.
"Kita pilih 10 daerah prioritas dulu yang paling tinggi kasusnya. Sebanyak 10 daerah prioritas itu akan kita vaksinasi yang paling tinggi nakesnya. Setelah daerah vaksinasi yang tinggi, kita evaluasi apakah ada potensi untuk menyebarkan ke daerah yang lain," ungkapnya.
Selain vaksin campak, menurut Dante yang paling penting lainnya ialah promosi kesehatan dan edukasi tentang pencegahan campak.
"Tapi yang paling penting dari itu sebenarnya bukan vaksinasi. Yang paling penting adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Gimana cuci tangan yang benar, gimana selalu pakai masker waktu periksa. Itu akan kita masyarakatkan lagi baik kepada nakes maupun kepada masyarakat," pungkasnya. (H-3)
PAPDI mengungkapkan misinformasi di media sosial menyebabkan cakupan vaksinasi campak 2025 turun drastis, menjauh dari target WHO 95%.
PAPDI mengungkapkan 8% kasus campak di Indonesia menyerang orang dewasa. Simak penyebab penurunan kekebalan dan pentingnya vaksinasi dewasa.
asus campak kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengingatkan bahwa bayi berusia di bawah 9 bulan sangat berisiko terinfeksi.
Penyebabnya campak bukanlah virus baru, melainkan turunnya cakupan vaksinasi dalam beberapa tahun terakhir.
Dokter muda dilaporkan meninggal dunia di Cipanas, Kabupaten Cianjur, pada 26 Maret 2026 akibat penyakit campak yang disertai komplikasi pneumonia.
