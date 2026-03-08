Bukan Sekadar Ruam, Ini Alasan Vaksin Campak Jadi 'Penyelamat' di Tahun 2026

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki tahun 2026, kewaspadaan terhadap penyakit campak kembali meningkat menyusul laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa wilayah Indonesia. Sebagai salah satu penyakit paling menular di dunia, campak bukan sekadar "penyakit anak biasa". Tanpa perlindungan vaksin, virus ini dapat memicu komplikasi mematikan seperti pneumonia dan radang otak (ensefalitis).

Update Vaksin Campak 2026: Jadwal dan Jenis Terbaru

Berdasarkan rekomendasi terbaru Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Kementerian Kesehatan RI tahun 2026, cakupan imunisasi diperketat untuk memutus rantai penularan. Pemerintah memastikan stok vaksin nasional mencapai lebih dari 15 juta dosis untuk mendukung percepatan imunisasi di tahun ini.

1. Jenis Vaksin yang Tersedia

Di Indonesia, perlindungan terhadap campak umumnya diberikan dalam bentuk vaksin kombinasi yang sangat efektif:

Baca juga : Kemenkes Buka Layanan Vaksin Campak di Posko Mudik Lebaran 2026

Vaksin MR (Measles-Rubella): Melindungi dari campak dan campak Jerman (rubella). Vaksin ini memiliki tingkat efektivitas hingga 95% dan menjadi standar dalam program imunisasi nasional.

Melindungi dari campak dan campak Jerman (rubella). Vaksin ini memiliki tingkat efektivitas hingga 95% dan menjadi standar dalam program imunisasi nasional. Vaksin MMR (Measles, Mumps, Rubella): Memberikan perlindungan tambahan terhadap gondongan (mumps). Efektivitasnya mencapai 97% setelah dosis kedua.

Memberikan perlindungan tambahan terhadap gondongan (mumps). Efektivitasnya mencapai 97% setelah dosis kedua. Vaksin MMRV: Kombinasi yang juga mencakup perlindungan terhadap cacar air (varicella).

2. Jadwal Imunisasi Terbaru (IDAI 2024-2026)

Anak wajib mendapatkan setidaknya tiga kali dosis vaksin campak untuk mencapai kekebalan optimal (herd immunity):

Dosis 1: Usia 9 bulan (Vaksin MR).

Usia 9 bulan (Vaksin MR). Dosis 2: Usia 18 bulan (Vaksin MR/MMR).

Usia 18 bulan (Vaksin MR/MMR). Dosis 3: Usia 5–7 tahun (saat anak masuk sekolah dasar melalui program BIAS).

Informasi Penting: Bagi orang dewasa yang belum pernah mendapatkan vaksin campak atau tidak yakin dengan status imunisasinya, sangat disarankan untuk melakukan vaksinasi mandiri minimal satu dosis untuk perlindungan jangka panjang.

Sejarah Vaksin Campak: Evolusi Medis Selama Berabad-abad

Perjalanan manusia menaklukkan campak adalah salah satu pencapaian medis terbesar. Berikut adalah lini masa pentingnya:

Tahun/Era Peristiwa Penting Abad ke-10 Ilmuwan Persia, Al-Razi, pertama kali membedakan gejala campak dan cacar dalam literatur medis. 1954 John Enders dan Thomas Peebles berhasil mengisolasi virus campak dari galur Edmonston. 1963 Vaksin campak pertama (Rubeovax) dilisensikan dan mulai digunakan secara massal. 1971 Maurice Hilleman mengembangkan vaksin MMR, menyatukan tiga perlindungan dalam satu suntikan.

People Also Ask: FAQ Seputar Vaksin Campak

Apakah anak yang sudah divaksin masih bisa terkena campak?

Ya, namun kemungkinannya sangat rendah. Vaksin memberikan perlindungan sekitar 97% setelah dua dosis. Jika anak yang sudah divaksin tetap tertular, gejalanya akan jauh lebih ringan dan risiko komplikasi berbahaya seperti pneumonia atau kebutaan dapat dicegah sepenuhnya.

Baca juga : Waspada Campak Jelang Libur Lebaran, Kemenkes Percepat Imunisasi Anak di Wilayah Risiko

Apa efek samping yang umum terjadi setelah imunisasi?

Reaksi pasca imunisasi biasanya bersifat ringan dan sementara, seperti:

Demam ringan (biasanya muncul pada hari ke-5 hingga ke-12).

Kemerahan atau sedikit nyeri di area suntikan.

Ruam kemerahan halus yang akan hilang sendiri dalam 2-3 hari.

Mengapa kasus campak kembali meningkat (KLB) di Indonesia tahun 2026?

Peningkatan kasus ini disebabkan oleh turunnya cakupan imunisasi rutin dalam beberapa tahun terakhir, yang menciptakan celah kekebalan di masyarakat. Virus campak yang sangat menular dengan mudah menyebar di wilayah dengan tingkat vaksinasi di bawah 95%.

Checklist Persiapan Imunisasi Anak

Pastikan anak dalam kondisi sehat (tidak sedang demam tinggi atau sesak napas).

Bawa Buku KIA (Buku Pink) atau catatan medis anak.

Informasikan kepada dokter jika anak memiliki riwayat alergi berat atau gangguan sistem imun.

Siapkan obat penurun panas (parasetamol) sesuai dosis anjuran dokter untuk mengantisipasi demam pasca vaksin.

Artikel ini disusun sebagai panduan edukasi. Selalu konsultasikan kesehatan buah hati Anda dengan dokter spesialis anak atau fasilitas kesehatan terdekat.