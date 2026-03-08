Bukan Sekadar Ruam, Ini Alasan Vaksin Campak Jadi 'Penyelamat' di Tahun 2026

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Memasuki tahun 2026, kewaspadaan terhadap penyakit campak kembali meningkat menyusul laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa wilayah Indonesia. Sebagai salah satu penyakit paling menular di dunia, campak bukan sekadar "penyakit anak biasa". Tanpa perlindungan vaksin, virus ini dapat memicu komplikasi mematikan seperti pneumonia dan radang otak (ensefalitis).
Berdasarkan rekomendasi terbaru Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Kementerian Kesehatan RI tahun 2026, cakupan imunisasi diperketat untuk memutus rantai penularan. Pemerintah memastikan stok vaksin nasional mencapai lebih dari 15 juta dosis untuk mendukung percepatan imunisasi di tahun ini.
Di Indonesia, perlindungan terhadap campak umumnya diberikan dalam bentuk vaksin kombinasi yang sangat efektif:
Anak wajib mendapatkan setidaknya tiga kali dosis vaksin campak untuk mencapai kekebalan optimal (herd immunity):
Perjalanan manusia menaklukkan campak adalah salah satu pencapaian medis terbesar. Berikut adalah lini masa pentingnya:
|Tahun/Era
|Peristiwa Penting
|Abad ke-10
|Ilmuwan Persia, Al-Razi, pertama kali membedakan gejala campak dan cacar dalam literatur medis.
|1954
|John Enders dan Thomas Peebles berhasil mengisolasi virus campak dari galur Edmonston.
|1963
|Vaksin campak pertama (Rubeovax) dilisensikan dan mulai digunakan secara massal.
|1971
|Maurice Hilleman mengembangkan vaksin MMR, menyatukan tiga perlindungan dalam satu suntikan.
Ya, namun kemungkinannya sangat rendah. Vaksin memberikan perlindungan sekitar 97% setelah dua dosis. Jika anak yang sudah divaksin tetap tertular, gejalanya akan jauh lebih ringan dan risiko komplikasi berbahaya seperti pneumonia atau kebutaan dapat dicegah sepenuhnya.
Reaksi pasca imunisasi biasanya bersifat ringan dan sementara, seperti:
Peningkatan kasus ini disebabkan oleh turunnya cakupan imunisasi rutin dalam beberapa tahun terakhir, yang menciptakan celah kekebalan di masyarakat. Virus campak yang sangat menular dengan mudah menyebar di wilayah dengan tingkat vaksinasi di bawah 95%.
Artikel ini disusun sebagai panduan edukasi. Selalu konsultasikan kesehatan buah hati Anda dengan dokter spesialis anak atau fasilitas kesehatan terdekat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved