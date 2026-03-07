Kemenkes Buka Layanan Vaksin Campak di Posko Mudik Lebaran 2026

Petugas kesehatan memberikan vaksin campak atau vaksin MR.(Dok. Antara)

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyatakan kesiapannya untuk membuka layanan pemberian vaksin campak atau vaksin MR (Measles Rubella) di posko-posko mudik Lebaran 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi kenaikan penyebaran kasus campak selama musim libur Lebaran mendatang.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menegaskan bahwa pemerintah fokus melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi campak lengkap, di tengah tingginya mobilitas masyarakat.

Prioritas di Bandara dan Pelabuhan

Andi menjelaskan bahwa layanan vaksin campak akan ditempatkan di titik-titik transportasi utama dengan intensitas kunjungan tinggi. "Kami sudah merencanakan akan dibuka layanan vaksinasi di pos pelayanan mudik, terutama menyasar pelabuhan dan bandara," ujarnya dalam konferensi pers daring, Jumat (6/3/2026).

Kemenkes juga telah menginstruksikan Balai Karantina Kesehatan (BKK) di berbagai wilayah untuk menyiapkan teknis pelaksanaan di lapangan. Terkait ketersediaan stok, Kemenkes memastikan vaksin MR telah didistribusikan ke tingkat provinsi serta kabupaten/kota, sehingga koordinasi dengan dinas kesehatan setempat menjadi kunci kelancaran program ini.

Tren Kasus Campak dan Risiko Kerumunan

Berdasarkan hasil pengamatan tren dalam lima tahun terakhir, terdapat pola yang menunjukkan hubungan erat antara lonjakan kasus campak dengan perayaan atau hari besar yang memicu aktivitas berkumpulnya massa.

“Kasus cenderung mulai meningkat pada awal tahun, kemudian menurun, dan akan naik lagi pada sekitar bulan Agustus hingga November,” jelas Andi. Mengingat Lebaran 2026 melibatkan pergerakan masif, risiko transmisi virus di ruang publik menjadi perhatian serius pemerintah.

Jika Anda atau anak Anda mengalami gejala demam tinggi disertai ruam kemerahan pada kulit, segera lakukan langkah berikut:

Hindari kontak dengan orang sehat.

Lakukan isolasi mandiri di rumah.

Segera kunjungi fasilitas kesehatan atau posko mudik terdekat untuk penanganan medis.

Sinergi Pemerintah Daerah

Kemenkes meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bersinergi dalam menyiapkan posko pelayanan kesehatan ini. Mobilitas masyarakat yang meningkat menjelang musim libur harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas kesehatan di jalur-jalur mudik utama.

Dengan adanya layanan vaksin campak atau vaksin MR di posko mudik, diharapkan cakupan imunisasi dapat terus ditingkatkan sekaligus mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak setelah libur Lebaran 2026. (Ant/H-3)