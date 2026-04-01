Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BANYAK orang beranggapan bahwa campak adalah "penyakit anak-anak" yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Namun, faktanya, orang dewasa yang belum pernah terinfeksi atau belum mendapatkan vaksinasi lengkap memiliki risiko tinggi tertular.
Campak pada orang dewasa sering kali bermanifestasi dengan gejala yang jauh lebih berat dan risiko komplikasi yang lebih fatal dibandingkan pada anak-anak. Memahami karakteristik penyakit ini sangat krusial untuk mencegah penyebaran luas di lingkungan produktif.
Campak disebabkan oleh virus dari keluarga Paramyxovirus. Pada orang dewasa, perjalanan penyakit biasanya mengikuti pola fase berikut:
Sistem imun orang dewasa bereaksi lebih agresif terhadap virus rubeola, yang ironisnya dapat menyebabkan peradangan yang lebih hebat di berbagai organ. Beberapa komplikasi serius yang sering ditemukan pada pasien dewasa meliputi:
Hingga saat ini, tidak ada obat antivirus spesifik untuk membunuh virus campak. Pengobatan bersifat suportif untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi:
|Jenis Perawatan
|Tindakan
|Hidrasi
|Minum air putih dalam jumlah banyak untuk mencegah dehidrasi akibat demam.
|Obat Penurun Panas
|Penggunaan parasetamol atau ibuprofen (hindari aspirin pada dewasa muda karena risiko sindrom Reye).
|Suplemen Vitamin A
|Membantu mengurangi keparahan gejala dan risiko kebutaan.
|Istirahat Total
|Bed rest untuk membantu sistem imun melawan virus.
Vaksin MMR (Measles, Mumps, Rubella) adalah cara paling efektif untuk mencegah campak. Bagi orang dewasa yang tidak yakin dengan status imunisasinya, sangat disarankan untuk melakukan tes titer antibodi atau langsung mendapatkan vaksinasi booster. Di Indonesia, penggunaan Mata Uang Rupiah untuk biaya vaksinasi di fasilitas kesehatan swasta bervariasi, namun program pemerintah sering kali menyediakan aksse yang lebih terjangkau.
Campak bukan sekadar ruam kulit biasa. Pada orang dewasa, kewaspadaan ekstra diperlukan karena dampak sistemik yang ditimbulkannya. Pastikan status imunisasi Anda tetap mutakhir untuk melindungi diri dan komunitas di sekitar Anda. (H-3)
