Ilustrasi penyakit campak pada orang dewasa.(Dok. Freepik)

BANYAK orang beranggapan bahwa campak adalah "penyakit anak-anak" yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Namun, faktanya, orang dewasa yang belum pernah terinfeksi atau belum mendapatkan vaksinasi lengkap memiliki risiko tinggi tertular.

Campak pada orang dewasa sering kali bermanifestasi dengan gejala yang jauh lebih berat dan risiko komplikasi yang lebih fatal dibandingkan pada anak-anak. Memahami karakteristik penyakit ini sangat krusial untuk mencegah penyebaran luas di lingkungan produktif.

Mengenal Gejala Campak pada Orang Dewasa

Campak disebabkan oleh virus dari keluarga Paramyxovirus. Pada orang dewasa, perjalanan penyakit biasanya mengikuti pola fase berikut:

Fase Prodromal (Awal): Ditandai dengan demam tinggi (bisa mencapai 40°C), batuk kering yang menetap, pilek parah, dan mata merah serta sensitif terhadap cahaya (fotofobia).

Bercak Koplik: Munculnya bintik-bintik putih kecil dengan pusat biru-putih di atas latar belakang merah di dalam pipi (mukosa mulut). Ini adalah tanda khas campak.

Fase Erupsi (Ruam): Ruam merah kecokelatan mulai muncul dari garis rambut, menyebar ke leher, batang tubuh, hingga ekstremitas. Ruam ini biasanya muncul 3-5 hari setelah gejala awal dimulai.

Mengapa Campak Dewasa Lebih Berisiko?

Sistem imun orang dewasa bereaksi lebih agresif terhadap virus rubeola, yang ironisnya dapat menyebabkan peradangan yang lebih hebat di berbagai organ. Beberapa komplikasi serius yang sering ditemukan pada pasien dewasa meliputi:

Pneumonia: Infeksi paru-paru yang merupakan penyebab kematian paling umum akibat campak pada orang dewasa. Ensefalitis: Pembengkakan otak yang dapat menyebabkan kejang, koma, hingga kerusakan neurologis permanen. Gangguan Fungsi Hati: Hepatitis ringan sering dilaporkan pada kasus dewasa. Komplikasi Kehamilan: Bagi wanita hamil, campak dapat menyebabkan keguguran, persalinan prematur, atau bayi lahir dengan berat badan rendah.

Langkah Penanganan dan Pengobatan

Hingga saat ini, tidak ada obat antivirus spesifik untuk membunuh virus campak. Pengobatan bersifat suportif untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi:

Jenis Perawatan Tindakan Hidrasi Minum air putih dalam jumlah banyak untuk mencegah dehidrasi akibat demam. Obat Penurun Panas Penggunaan parasetamol atau ibuprofen (hindari aspirin pada dewasa muda karena risiko sindrom Reye). Suplemen Vitamin A Membantu mengurangi keparahan gejala dan risiko kebutaan. Istirahat Total Bed rest untuk membantu sistem imun melawan virus.

Pencegahan: Vaksinasi adalah Kunci

Vaksin MMR (Measles, Mumps, Rubella) adalah cara paling efektif untuk mencegah campak. Bagi orang dewasa yang tidak yakin dengan status imunisasinya, sangat disarankan untuk melakukan tes titer antibodi atau langsung mendapatkan vaksinasi booster. Di Indonesia, penggunaan Mata Uang Rupiah untuk biaya vaksinasi di fasilitas kesehatan swasta bervariasi, namun program pemerintah sering kali menyediakan aksse yang lebih terjangkau.

Campak bukan sekadar ruam kulit biasa. Pada orang dewasa, kewaspadaan ekstra diperlukan karena dampak sistemik yang ditimbulkannya. Pastikan status imunisasi Anda tetap mutakhir untuk melindungi diri dan komunitas di sekitar Anda. (H-3)