1.303 Suspek Campak Ditemukan di Riau

DINAS Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau mencatat sebanyak 1.303 suspek campak di Riau sepanjang 2026. Data tersebut didapat selama 11 pekan terhitung sejak awal Januari hingga minggu ketiga Maret 2026.

Kepala Dinkes Provinsi Riau Zulkifli mengatakan kasus terbanyak ditemukan pada minggu pertama Januari yakni 184 suspek, kemudian minggu kedua dengan 149 suspek, minggu ketiga dengan 155 suspek dan minggu terakhir Januari sebanyak 125 suspek.

"Memasuki minggu kelima atau minggu pertama Februari temuan suspek sedikit menurun, yakni 117 kasus," kata Zulkifli, Rabu (1/4).

Kemudian, pada minggu keenam ditemukan 91 suspek, minggu ketujuh sebanyak 98 suspek, minggu kedelapan sebanyak 100 suspek.

"Memasuki Maret atau minggu kesembilan 2026 ditemukan 124 suspek, minggu kesepuluh sebanyak 111 suspek dan minggu kesebelas sebanyak 49 suspek," ujarnya.

Ia menjelaskan, beberapa gejala yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut diantaranya ruam, panas tinggi, mata merah, batuk, dan pilek. Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit campak.

Adapun penyakit campak dapat menjangkiti pada semua kelompok usia. Menurutnya, berbagai pencegahan dapat dilakukan masyarakat dengan memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap, isolasi mandiri di rumah jika anak menunjukkan gejala dan memeriksakan diri ke dokter jika gejala memburuk.

"Semua kelompok usia dapat terjangkit. Namun, risiko kematian lebih tinggi pada bayi karena daya tahan tubuh yang masih rendah," pungkasnya.(RK/E-4)