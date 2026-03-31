Kasus Campak Turun Drastis 93 Persen, Kemenkes Ingatkan Nakes Tetap Waspada

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mencatat tren kasus campak di Indonesia terus mengalami penurunan signifikan. Hingga pekan ke-12 2026, jumlah kasus terkonfirmasi melandai ke angka 146 kasus, turun drastis sekitar 93% dibandingkan puncak awal tahun.
Berdasarkan data Kemenkes, grafik kasus campak sempat melonjak tajam pada pekan pertama Januari 2026 dengan total 2.220 kasus.
Namun, upaya penanganan mulai menunjukkan hasil positif sejak memasuki bulan Maret:
Penurunan ini merupakan hasil dari langkah cepat pemerintah melalui program Outbreak Response Immunization (ORI) dan Catch-Up Campaign (CUC) Campak/MR yang menyasar anak usia 9 hingga 59 bulan di 102 kabupaten/kota.
Meski tren melandai, Kemenkes menekankan pentingnya kewaspadaan di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/1602/2026, tenaga medis dan tenaga kesehatan diinstruksikan untuk memperketat proteksi diri.
Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Andi Saguni, menjelaskan bahwa intensitas kontak dengan pasien membuat tenaga kesehatan menjadi kelompok yang paling rentan tertular.
“Dengan meningkatnya kasus campak dan tingginya angka perawatan di rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi kelompok yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, langkah kewaspadaan dan perlindungan harus diperkuat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar Andi, Selasa (31/3).
Selain perlindungan mandiri, tenaga kesehatan diminta disiplin menerapkan protokol pencegahan infeksi dan proaktif dalam pelaporan kasus.
“Kami mengimbau seluruh tenaga kesehatan untuk tetap disiplin menjalankan protokol pencegahan dan segera melaporkan jika menemukan kasus suspek. Respons cepat sangat penting untuk mencegah penularan yang lebih luas,” pungkasnya. (Z-1)
Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/1602/2026 tentang Kewaspadaan terhadap Penyakit Campak bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diterbitkan.
Kemenkes mengonfirmasi satu kasus suspek campak menyebabkan meninggalnya seorang dokter laki-laki, 26 tahun di Cianjur
