Kemenkes Temukan 3 Penyakit yang Banyak Dialami Pemudik Lebaran 2026

oSopir bus di terminal Arjosari, Malang, Jawa Timur, menjalani tes kesehatan, Selasa (2/4).(Bagus Suryo/MI)

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyebut terdapat 3 penyakit yang banyak ditemukan pada pemudik lebaran 2026 yakni hipertensi (darah tinggi), cephalgia (nyeri kepala), dan gastritis (maag).

Kepala pusat krisis kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan kepada 28.696 orang ditemukan paling banyak adalah ketiga penyakit tersebut.

Temuan tersebut selaras dengan pemeriksaan kesehatan di Posko Kesehatan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, bahwa hipertensi menjadi kasus kesehatan yang paling dominan pada pemudik, disusul diabetes dan influenza.

"Hipertensi, gastritis dan chepalgia merupakan 3 jenis penyakit terbanyak hari ini. Puncak pelayanan kesehatan pemudik terjadi pada 16 Maret yakni sebanyak 4.998 pemudik," kata Agus, Selasa (24/3).

Kemudian tren tersebut terus menurun hingga 1.725 orang pada 22 Maret. Dan mulai naik kembali pada 23 Maret sebanyak 2.038 pemudik.

Selain pemeriksaan pemudik, Kemenkes juga melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi yak menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi tidak laik menunjukkan tekanan darah yang tinggi.

"Dari 4.371 dilakukan pemeriksaan kesehatan, 252 pengemudi tidak laik. Penyebab tidak laik berkendara antara lain hipertensi 153 orang, Gula Darah Sewaktu (GDS) 51 orang, hipertensi dan GDS 18 orang, serta alkohol atau napza positif 30 orang," ungkapnya.

Pemerintah menyiagakan 327 Public Safety Center (PSC), 36.371 Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK), dan 11 regional pusat krisis kesehatan di seluruh Indonesia. (H-4)