Kemenkes Tegaskan belum Ada Bukti Ilmiah Obat Herbal Bisa Sembuhkan Tuberkulosis

Juru Bicara Kemenkes, Widyawati.

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan obat herbal bisa mencegah atau mengobati penyakit Tuberkulosis (Tb).

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Kemenkes, Widyawati menyusul adanya pernyataan dari influencer yang menyebut bahwa Tb dapat dicegah dan diobati dengan obat herbal.

"Perlu dipahami bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa obat herbal dapat menyembuhkan TBC," kata Widyawati, Rabu (18/3).

Ia menjelaskan jika pasien Tb hanya mengandalkan obat herbal tanpa menjalani pengobatan standar, bakteri Tb dapat berkembang di dalam tubuh, sehingga penyakit tidak sembuh dan bahkan dapat menjadi lebih berat.

Peran obat herbal mungkin hanya dapat mengurangi efek samping obat anti tuberkulosis (OAT) atau membantu menjaga daya tahan tubuh, namun tidak dapat menggantikan obat Tb.

"Oleh karena itu, penggunaan herbal sebaiknya hanya sebagai pendamping dan tetap harus dikonsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan," ujar Widyawati.

Penyakit Tb merupakan penyakit infeksi yang sangat menular dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis.

Penyakit Tb dapat disembuhkan hanya dengan meminum obat antibiotik yang spesifik membunuh bakteri penyebab Tb, yaitu OAT yang telah terbuka secara ilmiah tentang keamanan, kualitas, dan khasiatnya serta diberikan sesuai dengan standar pengobatan oleh tenaga kesehatan.

Widyawati juga meminta kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terbukti secara evidence-based.

Apabila mengalami gejala Tb seperti batuk, lebih dari 2 minggu, demam, berkeringat di malam hari, atau penurunan berat badan, segera periksa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat.

"TBC bisa sembuh, asalkan diobati dengan cara yang benar dan harus tuntas. OAT sudah tersedia gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya," pungkasnya. (H-3)