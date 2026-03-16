Tips Cegah Penularan Campak saat Libur Lebaran

Ilustrasi: Petugas Puskesmas Pasir Mulya Kota Bogor menyuntikkan vaksin

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi lonjakan kasus campak menjelang masa mudik dan libur Lebaran Idulfitri. Para orang tua diimbau untuk segera melengkapi vaksinasi campak anak guna mencegah penularan penyakit di kampung halaman.

Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes, Niken Wastu Palupi, menekankan bahwa campak memiliki tingkat penularan yang sangat cepat. Pencegahan dini menjadi kunci agar momen berkumpul bersama keluarga tetap aman dan sehat.

“Menjelang lebaran dan waktunya mudik, diharapkan tidak menularkan dan juga nanti kembali ke kotanya masing-masing, kembali ke tempat kerjanya masing-masing, tidak membawa penyakit,” ujar Niken dalam sebuah webinar, Senin (16/3).

"Jangan sampai keluarga kita juga sakit, kita harapkan ini semua kita bisa sehat dalam menghadapi lebaran ini," sambungnya.

Selain vaksinasi, Niken menyarankan pemudik untuk lebih bijak saat mengunjungi tempat wisata atau keramaian selama liburan. Menghindari kerumunan yang terlalu padat menjadi salah satu langkah antisipasi karena sulitnya mendeteksi individu yang sudah terkontaminasi.

Niken mengatakan penyakit campak bisa dicegah, salah satunya dengan melakukan imunisasi lengkap. Kemudian juga penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan melakukan cuci tangan, menggunakan air bersih, jamban sehat, olahraga teratur, makan buah sayur, dan upaya PHBS lainnya.

Edukasi mengenai pentingnya vaksinasi campak juga didorong melalui jalur sekolah. Peran guru dinilai sangat vital dalam mengingatkan siswa dan orang tua untuk melakukan vaksinasi sebelum berangkat mudik.

"Di hari-hari penting umat Islam, kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita harapkan kita semua bisa sehat, anak-anak bisa sehat, nanti kita berkumpul dengan keluarga, ini tidak terjadi penularan-penularan penyakit yang berbahaya," pungkasnya. (Iam)