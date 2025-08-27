Jangan Sepelekan! Begini Ciri-ciri Gejala Campak pada Anak

ilustrasi(Grafis MI)

CAMPAK masih menjadi salah satu penyakit menular yang harus diwaspadai, terutama pada anak-anak. Infeksi ini disebabkan oleh virus dan sangat mudah menular, terutama pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap atau memiliki daya tahan tubuh lemah.

Gejala Awal Campak pada Anak

Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Infeksi Penyakit Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof Dr dr Edi Hartoyo, SpA, Subs IPT(K), menjelaskan bahwa gejala khas campak berkembang dalam tiga fase: demam tinggi, munculnya ruam, dan fase penyembuhan.

“Gejala awal disebut fase prodromal, biasanya ditandai demam tinggi selama tiga hari, disertai batuk, pilek, dan mata merah,” ujar Edi dikutip Antara, Rabu (27/8)

Munculnya Ruam Khas Campak

Pada hari keempat hingga keenam, muncul ruam kemerahan dari wajah yang menyebar ke seluruh tubuh. Anak biasanya tampak lemas dan kehilangan nafsu makan.

Ciri khas yang membedakan ruam campak dengan penyakit lain adalah ruam tersebut akan menghitam sebelum akhirnya mengelupas, terutama saat memasuki fase penyembuhan.

Bahaya Komplikasi Campak

Jika tidak ditangani dengan baik, campak dapat menimbulkan komplikasi serius seperti:

Pneumonia

Diare

Otitis media (infeksi telinga)

Ensefalitis (radang otak)

“Campak masih menjadi salah satu penyakit infeksi yang perlu diwaspadai, terutama pada anak-anak. Deteksi dini terhadap gejalanya dapat mencegah komplikasi serius, bahkan kematian,” kata Edi.

Cara Mengobati dan Merawat Anak Campak

Edi menjelaskan pengobatan campak bersifat suportif karena belum ada terapi khusus untuk membunuh virusnya.

Pengobatan bersifat suportif, antara lain dengan:

Pemberian vitamin A untuk mempercepat pemulihan serta melindungi kesehatan mata dan kulit

Istirahat cukup

Asupan nutrisi seimbang

Segera ke fasilitas kesehatan bila demam tidak turun atau muncul gejala berat

Pencegahan Campak Melalui Imunisasi

Meski sangat menular, campak bisa dicegah sepenuhnya dengan imunisasi rutin yang tersedia gratis di layanan kesehatan pemerintah.

Menurut Edi, tingkat penularan campak bahkan lebih tinggi daripada Covid-19. "Campak adalah penyakit infeksi virus akut yang sangat menular, bahkan jauh lebih menular dibanding Covid-19. Jika satu anak terkena campak, dia bisa menularkan ke 12 hingga 18 anak lainnya," kata Edi. (P-4).