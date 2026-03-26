Sempat Muncul 17 Kasus, Dinkes Kota Malang Pastikan Tren Campak Kini Melandai

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang memastikan penyebaran penyakit campak di wilayahnya kini telah terkendali sepenuhnya. Kepastian ini muncul setelah sempat ditemukan 17 kasus terkonfirmasi positif campak pada awal tahun 2026 yang memicu kewaspadaan tinggi di tingkat kelurahan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, dr. Husnul Muarif, menjelaskan bahwa seluruh pasien yang sebelumnya terjangkit telah dinyatakan sembuh total. Saat ini, laporan harian dari puskesmas di lima kecamatan menunjukkan tidak adanya temuan kasus baru maupun pasien yang dirawat inap akibat komplikasi campak.

"Kondisi campak di Kota Malang per hari ini, Kamis (26/3/2026), sudah terkendali. Sebanyak 17 kasus yang kemarin sempat muncul sudah tertangani dengan baik dan tidak ada penambahan klaster baru," kata dr. Husnul saat dikonfirmasi, Kamis (26/3).

Intervensi Cepat dan Imunisasi Kejar

Keberhasilan menekan angka kasus ini disebut tidak lepas dari langkah cepat Dinkes dalam melakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi massal di area yang ditemukan kasus. Petugas kesehatan di lapangan secara masif melakukan penyisiran terhadap balita yang belum mendapatkan vaksinasi dasar lengkap atau catch-up immunization.

Meskipun situasi sudah stabil, dr. Husnul mengingatkan para orang tua agar tidak lengah. Menurutnya, kekebalan kelompok (herd immunity) hanya bisa terjaga jika cakupan imunisasi di Kota Malang tetap berada di atas angka 95 persen.

"Kami tetap meminta masyarakat waspada, terutama bagi orang tua yang memiliki balita. Pastikan imunisasi MR (Measles-Rubella) anak sudah lengkap. Imunisasi adalah cara paling efektif untuk mencegah risiko komplikasi berat seperti radang paru atau radang otak akibat campak," imbuhnya.

Berdasarkan data nasional 2026, beberapa wilayah di Jawa Timur memang tengah berjuang melawan kenaikan kasus campak. Namun, dengan penguatan sistem surveilans di tingkat puskesmas, Kota Malang optimistis dapat mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) susulan. Warga juga diminta tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta segera melapor ke faskes jika anak mengalami gejala demam tinggi disertai ruam kemerahan.