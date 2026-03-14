Meski masih Jadi Momok, Kasus Campak Diklaim sudah Turun

Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa sampai dengan minggu kesembilan 2026, kasus campak di Indonesia telah turun menjadi 511 kasus dari sebelumnya 531 kasus. Hal ini disebabkan imunisasi dan edukasi yang masif tentang hidup bersih-sehat sudah dilakukan di sejumlah wilayah.

"Artinya sudah menurun ya. Rrespons untuk imunisasi itu sudah dilaksanakan untuk seluruh kabupaten kota yang terjadi KLB. Kemudian yang tidak terjadi KLB tapi kasusnya naik pada saat itu, itu juga sudah dilakukan catch-up campaign imunisasi atau kejar imunisasi," kata Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Kemenkes, Andi Saguni.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa daya tular campak berbahaya, karena satu orang dapat menularkan ke 12-18 orang lainnya, terutama balita, meski ada sedikit kasus pada orang dewasa.

"Jadi untuk imunisasi campak itu kan ada 2 kali yang dasar. Pada umur 9 bulan dan 18 bulan. Ketika baru 1 kali, dilakukan pada 9 bulan, coverage untuk perlindungan, imunitas itu sekitar 80 persen. Tetapi ketika sudah diimunisasi kedua pada usia 18 bulan itu meningkat menjadi 97 persen," katanya.

Sebagai upaya mencegah penularan, pihaknya bekerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten dan kota serta Balai Karantina Kesehatan di sejumlah titik posko mudik untuk memberikan layanan imunisasi campak, selain menyediakan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan para orang tua dan wali untuk memperhatikan kondisi anaknya sebelum berpergian di musim Lebaran ini.

"Jadi kalau ada demam, batuk, pilek, atau tanda-tanda lain seperti konjungtivitis yang mengarah kepada campak, kasus campak, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diperiksa," katanya.

Lebih baik lagi, katanya, perjalanan ditunda terlebih dulu hingga anak tersebut sembuh, mengingat campak memiliki daya tular yang tinggi.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya menargetkan dalam 1-2 minggu cakupan imunisasi campak dapat mencapai 95 persen sebelum Idul Fitri 1447 Hijriah/Lebaran 2026.

"Hari ini sudah jalan satu minggu. Saya lihat hasil penetrasinya bagus. Angka pastinya saya belum dapat. Tapi memang kita ngejar ini kalau bisa sebelum Lebaran," kata dia.

Budi menyebutkan imunisasi sudah dijalankan di 50 kabupaten/kota. Adapun target pencapaian sebelum Lebaran, lanjut dia, karena saat mudik orang-orang bergerak secara masif, sehingga ada risiko penyebaran. (E-3)