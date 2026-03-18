Siaga 24 Jam, Posko Mudik Bali Kini Layani Vaksinasi Campak Darurat

Ilustrasi(Freepik.com)

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali meningkatkan status kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit campak menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026. Langkah ini diambil dengan menyiagakan pos pelayanan kesehatan 24 jam di titik-titik strategis, terutama pelabuhan, guna mendeteksi dini gejala pada pemudik anak.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Bali, I Gusti Ayu Raka Susanti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Dinkes kabupaten/kota yang memiliki akses pelabuhan untuk menyiapkan layanan vaksinasi di tempat. Fokus utama pengawasan berada di Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padangbai, dan Pelabuhan Celukan Bawang.

Skrining Ketat di Pintu Keluar-Masuk

Petugas kesehatan di posko mudik akan melakukan wawancara medis kepada orang tua yang membawa anak usia di bawah 59 bulan (5 tahun). Jika ditemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi campak lengkap, petugas akan langsung memberikan suntikan vaksin MR di lokasi.

Baca juga : Waspada KLB, Dinkes Kabupaten Tangerang Pantau Gejala Mirip Campak di Puskesmas

Langkah ini menjadi syarat bagi pemudik untuk melanjutkan perjalanan atau menyeberang. Upaya "jemput bola" ini dilakukan karena campak merupakan penyakit yang sangat menular, di mana satu pasien dapat menginfeksi hingga 12-18 orang lainnya jika tidak memiliki kekebalan tubuh yang cukup.

Catatan Redaksi: Berdasarkan data Kemenkes hingga minggu ke-8 tahun 2026, tercatat 10.453 kasus suspek campak di seluruh Indonesia dengan 45 status Kejadian Luar Biasa (KLB) di 11 provinsi.

Data Kasus di Bali Tahun 2026

Hingga pertengahan Maret 2026, Bali tercatat masih mempertahankan nol kasus positif campak. Dari 93 kasus suspek yang dilaporkan, 90 spesimen telah diperiksa dan seluruhnya dinyatakan negatif. Namun, mobilitas masyarakat yang diprediksi meningkat 17,4 persen dibanding tahun lalu menjadi alasan utama pengetatan surveilans.

Masyarakat diimbau untuk memastikan status imunisasi anak sebelum memulai perjalanan mudik. Jika anak menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, mata merah, atau muncul ruam merah di belakang telinga dan leher, orang tua disarankan untuk menunda perjalanan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar tidak menulari anggota keluarga lain di kampung halaman.