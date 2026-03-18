Waspada KLB, Dinkes Kabupaten Tangerang Pantau Gejala Mirip Campak di Puskesmas

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang melaporkan bahwa hingga pertengahan Maret 2026, wilayah tersebut masih mencatatkan nol kasus atau zero case penyakit campak. Keberhasilan ini diklaim sebagai dampak positif dari masifnya program imunisasi rutin dan kesadaran masyarakat yang meningkat.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa seluruh laporan dari 44 Puskesmas dan rumah sakit di wilayah Kabupaten Tangerang menunjukkan hasil negatif terhadap infeksi virus campak sepanjang tahun berjalan.
Meski belum ditemukan kasus terkonfirmasi, Dinkes Kabupaten Tangerang menginstruksikan jajaran tenaga kesehatan untuk tidak lengah. Petugas surveilans di tingkat desa dan kecamatan tetap diwajibkan melaporkan setiap temuan warga, terutama anak-anak, yang mengalami gejala klinis mirip campak.
"Kami terus melakukan pemantauan ketat. Jika ada laporan gejala yang mengarah ke campak, seperti demam tinggi disertai ruam, tim medis langsung melakukan pengambilan sampel laboratorium untuk deteksi dini," ujar perwakilan Dinkes Kabupaten Tangerang, Rabu (18/3/2026).
Dinkes mengungkapkan bahwa capaian imunisasi Measles Rubella (MR) di Kabupaten Tangerang terus dioptimalkan. Fokus utama saat ini adalah program Imunisasi Kejar untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat dalam mendapatkan perlindungan dasar.
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap pola penularan campak yang sangat cepat melalui droplet atau saluran pernapasan. Orang tua diminta segera membawa anak ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan gejala berikut:
Pihak Dinkes menegaskan bahwa status nol kasus ini hanya bisa dipertahankan jika cakupan imunisasi di komunitas tetap tinggi (herd immunity). "Kami meminta orang tua tidak ragu mendatangi Posyandu. Vaksin MR tersedia gratis dan aman untuk mencegah kecacatan hingga kematian akibat komplikasi campak," pungkasnya.
Meski banyak kasus campak dapat sembuh dengan sendirinya, penyakit ini perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan komplikasi serius seperti radang paru, diare, dehidrasi dan radang otak.
KASUS campak di Indonesia masih menjadi perhatian pemerintah.
Indonesia tempati peringkat 2 dunia kasus campak tertinggi. IDAI desak imunisasi kejar dan peringatkan risiko kematian anak akibat cakupan vaksin rendah.
WABAH campak dilaporkan telah terdeteksi di setidaknya 73 kota di seluruh Indonesia, dan angka kejadiannya terus bertambah. Orangtua diminta untuk waspada.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut melaporkan temuan 34 kasus positif penyakit campak pada anak berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Labkesda Provinsi Jawa Barat.
