Surveilans Puskesmas Nihil Kasus Campak, Natuna Tetap Siaga

Ilustrasi, pemberian vaksin campak pada anak.(Dok. Antara)

DINAS Kesehatan Kabupaten Natuna memastikan hingga saat ini belum terdapat laporan kasus campak yang masuk dari seluruh puskesmas di wilayah tersebut. Hasil pemantauan melalui sistem surveilans rutin menunjukkan bahwa jumlah kasus campak masih nihil.

Kepala Dinas Kesehatan Natuna Hikmat Aliansyah menyampaikan bahwa puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan terus aktif melakukan pemantauan terhadap potensi penyakit menular, termasuk campak. Namun hingga kini, belum ditemukan adanya kasus yang memenuhi kriteria pelaporan.

“Sampai saat ini belum ada laporan kasus campak dari puskesmas, sehingga kondisi masih aman dan terkendali,” ujarnya, Ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (3/4).

Meski situasi masih kondusif, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Hal ini mengingat campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Natuna terus memperkuat sistem deteksi dini di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga medis di puskesmas diminta untuk segera melaporkan apabila menemukan gejala yang mengarah pada campak, seperti demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan ruam pada kulit.

Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui peningkatan cakupan imunisasi campak-rubella (MR). Program ini dinilai menjadi kunci utama dalam membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) sehingga dapat mencegah potensi terjadinya penyebaran penyakit di masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Ini penting untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar dari risiko penularan,” tambahnya.

Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala awal penyakit. Pemeriksaan dini di fasilitas kesehatan sangat penting untuk memastikan diagnosis dan penanganan yang cepat serta mencegah penularan lebih luas.

Di sisi lain, perkembangan di daerah lain juga menjadi perhatian. Di Kota Batam, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan tanggapan.

Dinkes Natuna menegaskan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi munculnya kasus penyakit menular. Dengan sistem surveilans yang berjalan aktif, diharapkan setiap indikasi kasus dapat segera terdeteksi dan ditangani secara cepat.

Dengan belum adanya laporan kasus campak, kondisi di Natuna diharapkan tetap terjaga. Namun demikian, peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan, melengkapi imunisasi, serta meningkatkan kesadaran terhadap gejala penyakit menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan. (H-3)