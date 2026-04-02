Suspek Campak di Brebes Meroket hingga 202 Orang

KASUS suspek campak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, melonjak drastis. Data terbaru dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, mencapai 202 orang. Angka ini melonjak lima kasus hanya dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Heru Padmonobo, kepada sejumlah jurnalis yang menemui di kantornya. Gejala klinis yang patut diwaspadai, antara lain demam tinggi, ruam-ruam merah di sekujur tubuh yang muncul bertahap dari wajah hingga ke seluruh tubuh, batuk pilek yang persisten, serta nyeri pada tulang dan badan.

“Gejala-gejala ini menjadi panduan awal bagi tenaga medis dalam mengidentifikasi potensi penularan dan membedakannya dari penyakit lain dengan gejala serupa,” ujar Heru, Kamis (2/4).

Heru menbuturkan di balik upaya serius pihaknya dalam menanggulangi penyebaran, ada kendala besar yang berpotensi menghambat penanganan lebih lanjut, yakni keterbatasan reagensia. Dari ratusan sampel darah yang diambil dari pasien suspek, baru lima di antaranya yang berhasil diperiksa di Balai Besar Labkesmas Yogyakarta.

“Ironisnya dari sampel yang sangat terbatas itu, empat di antaranya dinyatakan reaktif atau positif campak. Baru 5 sampel yang diperiksa. Lainnya belum karena keterbatasan reagensia dan masih menunggu kiriman dari pusat. Hasil dari 5 sampel itu, 4 di antaranya positif atau 80 persen,” tutur Heru.

Heru menyebut Kondisi ini menyiratkan kemungkinan bahwa jumlah kasus positif sebenarnya jauh lebih tinggi dari yang terdeteksi saat ini. Desa Bentar dan Desa Salem di Kecamatan Salem menjadi sorotan utama karena seluruh kasus positif berasal dari dua desa tersebut, mengindikasikan adanya klaster penularan di sana yang memerlukan intervensi segera.

“Peningkatan angka suspek campak ini bukan fenomena lokal semata. Tren kenaikan serupa juga terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, menunjukkan adanya gelombang epidemiologi yang perlu direspons secara nasional. Hal ini mengisyaratkan adanya kesenjangan imunisasi atau faktor lain yang menyebabkan kerentanan populasi,” jelas Heru.

Heru menginstruksikan kepala Puskesmas untuk memprioritaskan perlindungan bagi tenaga kesehatan (nakes). Pihaknya juga sudah menginstruksikan para direktur dan kepala Puskesmas untuk melindungi nakes, status kesehatan nakes dengan SOP nya agar dalam penanganan juga terlindungi.



“Langkah ini krusial agar garda terdepan penanganan kesehatan tidak tumbang di tengah perjuangan melawan wabah, mengingat campak sangat menular,” paparnya.

Menurut dia keterbatasan reagensia menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi pemerintah pusat dan daerah. Tanpa alat deteksi yang memadai, upaya pelacakan kontak yang agresif, isolasi kasus, dan penanganan dini akan terhambat, membuka celah lebih lebar bagi virus untuk menyebar dan berpotensi menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, ensefalitis, atau bahkan kematian, terutama pada anak-anak.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Penting untuk segera melaporkan jika mengalami gejala serupa, menghindari kerumunan jika sakit, dan yang paling krusial adalah memastikan status imunisasi anggota keluarga, terutama anak-anak, sesuai jadwal,” tegas Heru seraya menambahkan vaksin campak adalah benteng pertahanan terbaik. (JI/E-4)