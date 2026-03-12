Mahasiswi FEB UMB Sabet Medali Emas dan Juara Umum di Malaysia

Headline
PRESTASI membanggakan kembali diraih mahasiswa Indonesia di kancah internasional. Dua mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana (FEB UMB), Melisa Anastasya Wijaya dan Alia Azizah, berhasil membawa pulang Gold Medal di ajang 2nd International Student Competition, yang berlangsung di Universiti Putra Malaysia pada 13-16 Februari.
Kedua mahasiswi dari program studi Manajemen S1 ini sukses meraih medali emas pada kategori Agriculture Subtheme.
Tidak hanya itu, tim UMB juga berhasil mengukuhkan posisi sebagai 3rd Runner Up atau Juara Umum Ketiga dalam kompetisi yang diikuti oleh sekitar 100 tim mahasiswa dari berbagai negara tersebut.
Kompetisi tahunan ini menjadi wadah bagi mahasiswa dunia untuk mempresentasikan inovasi, riset, dan gagasan kreatif yang berkontribusi terhadap sektor pembangunan, khususnya bidang pertanian dan keberlanjutan.
Mengusung tema Innovative Solutions From Young Generation for a Sustainable Future, para peserta ditantang memberikan solusi nyata berbasis riset terhadap isu-isu global.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB, Dr. Nurul Hidayah, SE., Ak., M.Si., CA., menyampaikan apresiasi tinggi atas pencapaian para mahasiswanya di ajang bergengsi ini.
Menurutnya, karya yang dipresentasikan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menawarkan gagasan relevan melalui perspektif keilmuan ekonomi dan bisnis.
“Prestasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Universitas Mercu Buana mampu bersaing di tingkat internasional melalui inovasi dan gagasan yang relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk terus berkarya, berinovasi, dan membawa nama baik universitas serta Indonesia di forum global,” ujar Nurul.
Selain kesuksesan di bidang pertanian, prestasi juga datang dari tim Akuntansi FEB UMB. Tim dari International Undergraduate Program (IUP), yang dipimpin oleh Amelia Michell Margaretha bersama Pratama Putra dan Amalya Azzahra, berhasil menyabet Bronze Medal setelah bersaing ketat dengan peserta dari berbagai kampus nasional maupun internasional.
Nurul menambahkan bahwa partisipasi dalam kompetisi global semacam ini bukan sekadar mengejar medali, melainkan sarana krusial untuk pengembangan diri mahasiswa.
“Selain meningkatkan pengalaman akademik mahasiswa, partisipasi dalam kompetisi global juga menjadi sarana memperluas jejaring dan memperkenalkan kontribusi mahasiswa Indonesia di panggung dunia,” pungkasnya.
Pencapaian ini sekaligus memperkuat posisi Universitas Mercu Buana sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen mendorong mahasiswanya aktif dalam forum akademik internasional. (Z-1)
