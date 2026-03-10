Waspada! Ini Urutan Gejala Kanker Ginjal dari Nyeri Pinggang hingga Hematuria Menurut Dokter

Kenali ciri nyeri pinggang yang menjadi tanda kanker ginjal.(Dok. Freepik)

NYERI pinggang merupakan keluhan yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini biasanya dikaitkan dengan masalah otot, postur tubuh yang kurang baik, atau aktivitas fisik yang berlebihan.

Namun, dokter mengingatkan bahwa dalam beberapa kasus tertentu, nyeri pinggang juga dapat menjadi salah satu tanda adanya kanker ginjal.

Kanker ginjal terjadi ketika sel-sel abnormal tumbuh secara tidak terkendali di jaringan ginjal. Jenis yang paling umum adalah renal cell carcinoma, yang menyumbang sekitar 90 persen dari seluruh kasus kanker ginjal pada orang dewasa.

Penyakit ini kerap berkembang secara perlahan dan pada tahap awal sering tidak menimbulkan gejala yang jelas.

Ciri Khas Nyeri Pinggang Kanker Ginjal

Menurut para ahli kesehatan, nyeri pinggang yang berkaitan dengan kanker ginjal memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan nyeri otot biasa.

Berikut adalah poin utamanya:

Lokasi Spesifik: Rasa nyeri biasanya muncul hanya di satu sisi tubuh, terutama di area antara tulang rusuk bagian bawah dan panggul.

Sifat Nyeri: Nyeri sering digambarkan sebagai rasa sakit yang tumpul dan berlangsung terus-menerus (persisten).

Respons Tubuh: Nyeri tidak membaik meskipun seseorang sudah beristirahat atau mengubah posisi tubuh secara signifikan.

Gejala Lain yang Menyertai

Selain nyeri pinggang, terdapat sejumlah gejala lain yang dapat muncul bersamaan dan memperkuat indikasi adanya masalah pada ginjal:

Hematuria: Adanya darah dalam urine yang membuat warna urine tampak kemerahan atau kecokelatan. Penurunan Berat Badan: Kehilangan berat badan secara signifikan tanpa sebab yang jelas. Kelelahan Kronis: Rasa lelah berkepanjangan yang tidak hilang dengan tidur. Benjolan: Munculnya benjolan yang teraba di area perut atau pinggang.

Data Global: Berdasarkan data Global Cancer Observatory 2026, tercatat lebih dari 430 ribu kasus baru kanker ginjal di seluruh dunia setiap tahunnya. Faktor risiko utama meliputi kebiasaan merokok, obesitas, dan tekanan darah tinggi.

Pentingnya Deteksi Dini

Meski sebagian besar kasus nyeri pinggang disebabkan oleh gangguan saraf atau tulang belakang, pemeriksaan medis sangat dianjurkan jika nyeri berlangsung lama.

Untuk memastikan diagnosis, dokter biasanya melakukan serangkaian pemeriksaan seperti tes urine, USG, CT scan, atau MRI guna melihat kondisi ginjal secara mendetail.

Deteksi dini dinilai sangat penting karena peluang keberhasilan pengobatan akan jauh lebih besar jika kanker ginjal ditemukan pada tahap awal sebelum terjadi metastasis atau penyebaran ke organ lain.