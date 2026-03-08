Vidi Aldiano Dimakamkan di TPU Tanah Kusir

Vidi Aldiano(Instagram)

DUNIA hiburan tanah air kembali diselimuti duka mendalam. Jenazah penyanyi sekaligus penulis lagu ternama, Vidi Aldiano, resmi dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/3) pagi.

Kepergian pemilik nama asli Oxavia Aldiano ini meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, kerabat, serta para penggemar setianya. Suasana khidmat menyelimuti seluruh prosesi peristirahatan terakhir sang musisi.

Prosesi Menuju Peristirahatan Terakhir

Sebelum dibawa ke tempat pemakaman, jenazah Vidi Aldiano disalatkan terlebih dahulu di masjid yang berlokasi dekat dengan rumah duka di kawasan Jalan Kecapi, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Rombongan jenazah suami dari aktris Sheila Dara ini tiba di TPU Tanah Kusir sekitar pukul 08.00 WIB. Isak tangis pecah saat peti jenazah perlahan diturunkan ke liang lahad. Hujan yang mengguyur area pemakaman seolah turut mengiringi kepergian penyanyi yang dikenal dengan kepribadiannya yang hangat tersebut.

Meskipun cuaca kurang bersahabat, area permakaman tetap dipadati oleh keluarga dan rekan-rekan dekat sesama musisi. Tak hanya itu, warga sekitar juga tampak memadati area depan kompleks pemakaman untuk menyaksikan langsung prosesi pelepasan sang idola.

Lokasi Makam dan Perjuangan Melawan Sakit

Vidi Aldiano dimakamkan di Blok AA1 Blad 174 TPU Tanah Kusir, tepatnya di area belakang makam Proklamator RI, Bung Hatta. Lokasi ini menjadi saksi bisu penghormatan terakhir bagi musisi yang telah berkarya selama bertahun-tahun di belantika musik Indonesia.

Kabar duka mengenai berpulangnya Vidi pertama kali tersiar pada Sabtu (7/3) sore pukul 16.33 WIB melalui unggahan keluarga dan sejumlah rekan musisi di media sosial. Vidi mengembuskan napas terakhirnya pada usia 35 tahun.

Kepergiannya menjadi akhir dari perjuangan panjang sang penyanyi melawan penyakit kanker ginjal yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir. Meski tengah berjuang melawan sakit, semasa hidupnya Vidi tetap dikenal aktif berkarya dan memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitarnya.

Kini, pelantun lagu "Nuansa Bening" tersebut telah tenang, meninggalkan warisan karya musik yang akan selalu dikenang oleh para penikmat musik tanah air. (Ant/Z-2)