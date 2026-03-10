Peneliti Sebut Kanker Ginjal Dapat Meningkat Dua Kali Lipat dalam 25 Tahun ke Depan

Headline
PENELITI dari Fox Chase Cancer Center yang tergabung dalam tim peneliti internasional memperkirakan jumlah kasus kanker ginjal di dunia dapat meningkat hingga dua kali lipat dalam 25 tahun ke depan.
Pada 2022 sendiri tercatat hampir 435.000 kasus baru kanker ginjal dan sekitar 156.000 kematian di seluruh dunia. Jika tren saat ini terus berlanjut, jumlah tersebut berpotensi melonjak dua kali lipat pada 2050.
"Kanker ginjal merupakan masalah kesehatan global yang terus meningkat. Baik tenaga medis maupun pembuat kebijakan perlu mempersiapkan diri menghadapi lonjakan kasus ini," kata Ketua Departemen Urologi di Fox Chase Cancer Center, Alexander Kutikov, dikutip Selasa (10/3).
Studi berjudul Epidemiology of Renal Cancer: Incidence, Mortality, Survival, Genetic Predisposition, and Risk Factors itu juga menjelaskan tingkat kelangsungan hidup pasien kanker ginjal selama lima tahun berkisar antara 40% dan 75%, tergantung pada wilayah dan akses terhadap layanan kesehatan.
Wilayah dengan tingkat ekonomi lebih tinggi cenderung memiliki angka kelangsungan hidup yang lebih baik karena deteksi dini melalui pemeriksaan pencitraan rutin serta akses yang lebih luas terhadap operasi, terapi sistemik, dan radioterapi.
Penelitian tersebut juga menyoroti sejumlah faktor yang diduga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kanker ginjal di dunia. Diperkirakan sekitar 5%-8% kasus kanker ginjal bersifat herediter atau diturunkan dalam keluarga, yang sering berkaitan dengan mutasi pada gen tertentu.
Karena itu, tes genetik disarankan bagi individu yang didiagnosis kanker ginjal pada usia muda, pasien dengan kanker pada kedua ginjal, atau mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit tersebut.
Selain faktor genetik, lebih dari setengah kasus kanker ginjal di dunia berkaitan dengan faktor risiko yang sebenarnya dapat dicegah. Faktor-faktor tersebut antara lain obesitas, diabetes, hipertensi, penyakit ginjal kronis, kebiasaan merokok, paparan lingkungan tertentu, serta kurangnya aktivitas fisik.
"Perubahan gaya hidup seperti pengendalian berat badan, pengelolaan tekanan darah dan gula darah, dan terutama berhenti merokok, dapat secara signifikan menurunkan risiko," kata Kutikov.
"Ini adalah strategi pencegahan yang dapat membuat perbedaan nyata." (Z-2)
