Apa Itu Kanker Ginjal Penyakit yang Diderita Vidi Aldiano, Berikut Penyebab dan Gejalanya

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KABAR duka menyelimuti dunia hiburan Tanah Air. Penyanyi berbakat Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026, di usia 35 tahun setelah berjuang melawan kanker ginjal selama lebih dari enam tahun. Kepergian pelantun "Nuansa Bening" ini kembali memicu perhatian publik terhadap bahaya kanker ginjal, penyakit yang sering kali disebut sebagai "pembunuh diam-diam" karena gejalanya yang sulit terdeteksi di stadium awal.
Vidi Aldiano pertama kali didiagnosis mengidap kanker ginjal stadium 3 pada Desember 2019. Sejak saat itu, ia telah menjalani berbagai prosedur medis, mulai dari pengangkatan ginjal kiri di Singapura hingga serangkaian terapi rutin yang ia sebut sebagai "spa day". Namun, sel kanker tersebut kemudian bermetastasis atau menyebar ke beberapa titik di tubuhnya.
Kanker ginjal adalah kondisi medis di mana sel-sel abnormal di dalam ginjal tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk massa yang disebut tumor ganas. Ginjal sendiri merupakan organ vital yang berfungsi menyaring darah, membuang limbah melalui urine, serta mengatur tekanan darah manusia.
Jenis kanker ginjal yang paling umum menyerang orang dewasa, termasuk yang dialami oleh Vidi Aldiano adalah Renal Cell Carcinoma (RCC) atau Karsinoma Sel Ginjal. Secara spesifik, Vidi diketahui mengidap clear cell renal cell carcinoma (ccRCC), sebuah subtipe yang cukup agresif karena kemampuannya menyebar dengan cepat melalui aliran darah ke organ lain seperti paru-paru dan tulang.
Salah satu tantangan terbesar penyakit ini adalah ketiadaan gejala pada tahap awal. Namun, seiring membesarnya tumor, beberapa tanda berikut biasanya mulai muncul:
Hingga saat ini, penyebab pasti mutasi DNA yang memicu kanker ginjal belum diketahui secara spesifik. Namun, para ahli medis mengidentifikasi beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit ini:
Perjuangan Vidi Aldiano menjadi pengingat pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan (medical check-up) secara rutin. Kanker ginjal yang ditemukan pada stadium awal memiliki peluang kesembuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan jika sudah memasuki tahap metastasis. (Z-4)
