Kisah Cinta Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha: Awal Pertemuan hingga Menikah Tahun 2022

Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha(Doc Instagram Vidi Aldiano)

KISAH cinta antara penyanyi Vidi Aldiano dan aktris Sheila Dara Aisha sering kali disebut sebagai salah satu hubungan paling inspiratif di dunia hiburan Tanah Air. Perjalanan mereka yang dimulai dari rekan kerja, sempat kandas, hingga akhirnya bersatu di pelaminan pada 2022, kini menjadi kenangan indah yang membuktikan kekuatan komitmen di tengah ujian kehidupan.

Awal Pertemuan di Panggung Drama Musikal Stereo (2015)

Benih asmara antara Vidi dan Sheila tidak tumbuh secara instan. Keduanya pertama kali dipertemukan pada tahun 2015 dalam proyek drama musikal bertajuk "Stereo" yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta. Dalam serial tersebut, intensitas pertemuan mereka sangat tinggi karena harus menjalani latihan vokal dan akting bersama.

Selain di "Stereo", chemistry keduanya semakin kuat saat mereka kerap dipasangkan sebagai pembawa acara dalam program musik "Breakout". Kedekatan yang awalnya hanya sebatas teman sejawat ini perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam.

Go Public dan Ujian Putus Nyambung (2016-2018)

Pada tahun 2016, Vidi dan Sheila akhirnya resmi mengumumkan hubungan mereka ke publik (go public). Meski memiliki kepribadian yang kontras, Vidi yang ekstrovert dan dikenal sebagai "Social Butterfly", sementara Sheila yang sangat introvert dan santaipasangan ini terlihat sangat harmonis.

Namun, perjalanan cinta mereka tidak selalu mulus. Pada tahun 2018, publik dikejutkan dengan kabar bahwa hubungan keduanya telah kandas. Alasan perpisahan tersebut adalah keinginan masing-masing untuk fokus pada perkembangan karier. Meski berstatus mantan, hebatnya mereka tetap menjaga hubungan pertemanan yang sangat baik tanpa ada drama di media sosial.

CLBK dan Momen Lamaran yang Mengharukan (2020-2021)

Takdir rupanya kembali mempertemukan mereka. Pada awal tahun 2020, tanda-tanda "Cinta Lama Bersemi Kembali" (CLBK) mulai tercium publik saat Vidi mengunggah foto bersama Sheila di momen tahun baru. Kedekatan mereka semakin solid, terutama saat Sheila setia mendampingi Vidi yang mulai terbuka mengenai perjuangannya melawan penyakit kanker ginjal sejak akhir 2019.

Puncaknya, pada 29 Maret 2021 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Vidi ke-31, sang penyanyi melamar Sheila Dara di hadapan keluarga besar. Momen tersebut berlangsung sangat haru, di mana Sheila dengan gayanya yang santai namun tulus menerima pinangan Vidi.

Vidi Aldiano dikenal sebagai "Duta Persahabatan" karena memiliki banyak teman dari berbagai kalangan, namun hatinya tetap berlabuh pada Sheila Dara yang setia mendampinginya hingga akhir hayat.

Pernikahan Megah dengan Adat Sunda (15 Januari 2022)

Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha resmi mengikat janji suci pada Sabtu, 15 Januari 2022. Prosesi akad nikah yang mengusung adat Sunda ini berlangsung sakral di Jakarta dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube pribadi Vidi.

Vidi memberikan maskawin unik berupa uang tunai sebesar USD 1.000 dan 501 Poundsterling, yang melambangkan tanggal pernikahan mereka. Pernikahan ini menjadi simbol kemenangan cinta mereka yang berhasil melewati berbagai fase, mulai dari pertemanan, perpisahan, hingga ujian kesehatan yang berat. (Z-4)