Prosesi Pemakaman Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir, Sheila Dara Dikawal Ketat Keluarga

Suasana haru menyelimuti Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/3/2026) pagi, saat jenazah penyanyi Vidi Aldiano dihantarkan ke peristirahatan terakhirnya. Isak tangis keluarga dan sahabat pecah ketika peti mati perlahan diturunkan ke liang lahad.
Istri mendiang Vidi Aldiano, Sheila Dara Aisha, menjadi sosok yang paling mencuri perhatian. Mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan masker, Sheila tampak berusaha tegar meski matanya sembab. Selama prosesi berlangsung, Sheila mendapatkan pengawalan ketat dari pihak keluarga besar yang membentuk barikade kecil untuk memberikan ruang privasi baginya di tengah kerumunan pelayat dan awak media.
Pemeran utama film "Sore" tersebut terlihat sangat terpukul atas kepergian sang suami yang dikenal sebagai sosok hangat dan ceria.
Aktor Ringgo Agus Rahman, yang hadir di lokasi pemakaman, memberikan gambaran mengenai kondisi mental Sheila Dara. Menurut Ringgo, Sheila telah menunjukkan ketangguhan luar biasa sejak masa-masa sulit Vidi menjalani perawatan hingga hari pemakaman ini.
"Sheila itu orang yang sangat kuat. Kami semua melihat bagaimana dia mendampingi Vidi tanpa lelah. Hari ini dia sangat tegar, meskipun kita tahu betapa berat kehilangan ini baginya," ujar Ringgo Agus Rahman
di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).
Vidi Aldiano meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir. Kepergian pelantun "Status Palsu" ini meninggalkan duka mendalam bagi industri musik tanah air.
Sejumlah rekan artis dan tokoh publik tampak hadir memberikan penghormatan terakhir di TPU Tanah Kusir. Karangan bunga dari berbagai kalangan juga memenuhi area sekitar makam sebagai bentuk duka cita bagi musisi yang dikenal ramah dan memiliki banyak sahabat tersebut.
Prosesi tabur bunga berlangsung dengan pengawalan dari pihak keamanan TPU untuk menjaga ketertiban di lokasi makam. (Ant/Medcom)
Sheila Dara Aisha Tanjung
Nama Panggilan: Sheila
Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 24 September 1992
Agama: Islam
Orang Tua: Rasjwardi Tanjung (ayah) dan Linda Melinda (ibu)
Pasangan: Vidi Aldiano (suami)
Media Sosial: @sheiladaisha (Instagram & X), Sheila Dara Aisha (YouTube)
Pendidikan: SMA Negeri 8 Jakarta, Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia
|Informasi Pemakaman
|Detail
|Nama Mendiang
|Vidi Aldiano
|Lokasi
|TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan
|Waktu Pemakaman
|Minggu, 8 Maret 2026
|Status Istri
|Sheila Dara Aisha (Hadir dengan Pengawalan Keluarga)
Vidi Aldiano dikenal sebagai "Duta Persahabatan" karena memiliki banyak teman dari berbagai kalangan, namun hatinya tetap berlabuh pada Sheila Dara yang setia mendampinginya
KABAR duka meninggalnya Vidi Aldiano membuat banyak koleganya sesama selebritas merasa terpukul, salah satunya aktor Ringgo Agus Rahman.
KABAR duka datang dari industri hiburan, penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, (7/3), pukul 16:33 WIB.
Vidi Aldiano, yang dikenal luas sebagai sosok ceria dan "Duta Persahabatan", menghembuskan napas terakhirnya pada Sabtu malam.
