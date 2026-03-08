Gugatan Rp24,5 Miliar Nuansa Bening: Mengapa Keenan Nasution Menuntut Vidi Aldiano?

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Lagu Nuansa Bening adalah salah satu karya legendaris dalam sejarah musik Indonesia. Namun, di balik popularitasnya yang melintasi generasi, lagu ini menjadi pusat sengketa hukum yang signifikan pada tahun 2025 antara penciptanya, Keenan Nasution, dan penyanyinya, Vidi Aldiano.
Perselisihan ini bermula dari klaim Keenan Nasution bahwa izin yang diberikan kepada Vidi Aldiano pada tahun 2008 hanya mencakup format fisik. Seiring dengan dominasi platform streaming digital, pihak pencipta merasa hak ekonominya terabaikan selama lebih dari satu dekade.
Kasus ini menyoroti pentingnya Digital Rights Management (DRM) dalam industri musik modern. Di Indonesia, regulasi mengenai royalti digital terus berkembang, namun sengketa ini membuktikan bahwa kontrak lama seringkali tidak cukup kuat untuk memayungi teknologi masa kini.
|Aspek
|Pelajaran Penting
|Kontrak
|Harus mencakup klausul eksploitasi digital dan teknologi masa depan.
|Royalti
|Pentingnya transparansi laporan streaming dari label kepada pencipta lagu.
|Hak Moral
|Kewajiban mencantumkan nama pencipta asli di semua platform distribusi.
Meskipun secara hukum Vidi Aldiano dinyatakan terbebas dari tuntutan tersebut melalui putusan NO di tahun 2025, fenomena ini menjadi pengingat bagi para musisi muda untuk lebih teliti dalam mengelola administrasi hak cipta sejak awal karier mereka.
Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan data hukum dan laporan publik hingga tahun 2026. Nilai mata uang menggunakan Rupiah sesuai dengan konteks hukum di Indonesia.
Vidi Aldiano dimakamkan di TPU Tanah Kusir hari ini. Sheila Dara Aisha tampak tegar dengan pengawalan ketat keluarga di tengah duka mendalam.
Telusuri sejarah Podhub, podcast fenomenal Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano. Analisis strategi konten, peran Vidi, hingga warisan emosionalnya di 2026.
Vidi Aldiano meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Simak kesaksian Habib Jafar dan firasat Anya Geraldine terkait kepergian sang penyanyi.
Analisis mendalam album ke-5 Isyana Sarasvati, Eklektiko. Bedah lirik, struktur chord kompleks, dan transformasi genre progressive rock yang autentik.
Vidi Aldiano, yang dikenal luas sebagai sosok ceria dan "Duta Persahabatan", menghembuskan napas terakhirnya pada Sabtu malam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved