Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Gugatan Rp24,5 Miliar Nuansa Bening: Mengapa Keenan Nasution Menuntut Vidi Aldiano?

mediaindonesia.com
08/3/2026 13:25
Gugatan Rp24,5 Miliar Nuansa Bening: Mengapa Keenan Nasution Menuntut Vidi Aldiano?
Kepergian Vidi Aldiano pada Sabtu (7/3/2026) kembali mengingatkan publik pada karya-karya yang pernah dipopulerkannya, salah satunya lagu Nuansa Bening.(Instagram/@kinan_nasution)

Sengketa Hak Cipta Nuansa Bening: Analisis Gugatan Keenan Nasution terhadap Vidi Aldiano

Lagu Nuansa Bening adalah salah satu karya legendaris dalam sejarah musik Indonesia. Namun, di balik popularitasnya yang melintasi generasi, lagu ini menjadi pusat sengketa hukum yang signifikan pada tahun 2025 antara penciptanya, Keenan Nasution, dan penyanyinya, Vidi Aldiano.

Ringkasan Kasus

  • Objek Gugatan: Pelanggaran hak cipta dan royalti digital lagu "Nuansa Bening".
  • Nilai Gugatan: Estimasi Rp24,5 Miliar hingga Rp28 Miliar.
  • Dasar Konflik: Keenan Nasution dan Rudi Pekerti menggugat Vidi Aldiano
    terkait dugaan pelanggaran hak cipta lagu "Nuansa Bening" yang digunakan tanpa izin selama 16 tahun (2008-2024).
  • Putusan Akhir (2025): Gugatan di PN Niaga Jakarta Pusat ini dipicu kurangnya komunikasi dan royalti atas 31 pertunjukan komersial. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh Pengadilan Niaga.

Kronologi dan Substansi Hukum

Perselisihan ini bermula dari klaim Keenan Nasution bahwa izin yang diberikan kepada Vidi Aldiano pada tahun 2008 hanya mencakup format fisik. Seiring dengan dominasi platform streaming digital, pihak pencipta merasa hak ekonominya terabaikan selama lebih dari satu dekade.

Kasus ini menyoroti pentingnya Digital Rights Management (DRM) dalam industri musik modern. Di Indonesia, regulasi mengenai royalti digital terus berkembang, namun sengketa ini membuktikan bahwa kontrak lama seringkali tidak cukup kuat untuk memayungi teknologi masa kini.

Pelajaran bagi Industri Musik

Aspek Pelajaran Penting
Kontrak Harus mencakup klausul eksploitasi digital dan teknologi masa depan.
Royalti Pentingnya transparansi laporan streaming dari label kepada pencipta lagu.
Hak Moral Kewajiban mencantumkan nama pencipta asli di semua platform distribusi.

Meskipun secara hukum Vidi Aldiano dinyatakan terbebas dari tuntutan tersebut melalui putusan NO di tahun 2025, fenomena ini menjadi pengingat bagi para musisi muda untuk lebih teliti dalam mengelola administrasi hak cipta sejak awal karier mereka.

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan data hukum dan laporan publik hingga tahun 2026. Nilai mata uang menggunakan Rupiah sesuai dengan konteks hukum di Indonesia.



Editor : Irvan Sihombing
