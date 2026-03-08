Isyana Sarasvati Menangis di Atas Panggung Kenang Vidi Aldiano: Hadiah Terbaik dari Tuhan

Ilustrasi(Dok Instagram)

DI tengah duka mendalam atas berpulangnya penyanyi Vidi Aldiano, Isyana Sarasvati tetap tampil profesional meski tak kuasa menahan kesedihan saat mengenang salah satu sahabat terbaiknya di panggung musik Sparkle on Sound pada Sabtu malam (7/3).

Vidi Aldiano, yang dikenal luas sebagai sosok ceria dan "Duta Persahabatan", menghembuskan napas terakhirnya pada Sabtu malam. Isyana, yang memiliki ikatan persahabatan sangat kuat dengan almarhum, menyempatkan diri untuk berbicara di hadapan penonton sebelum memulai penampilannya.

Dalam video yang beredar di media sosial, Isyana, sambil memegang secarik kertas, mengungkapkan betapa berartinya sosok pelantun “Nuansa Bening” dalam perjalanan hidupnya. Baginya, Vidi bukan sekadar rekan sesama musisi, melainkan hadiah indah yang dikirimkan Tuhan.

“Vidi itu adalah salah satu hadiah terbaik yang tuhan pernah berikan untukku. Kami sangat dekat, kami banyak berpetualang bersama,” ujar Isyana dengan suara bergetar.

Isyana juga menceritakan bagaimana mereka berdua saling menguatkan dalam berbagai fase kehidupan, baik di masa sulit maupun saat berada di puncak kebahagiaan.

“Vidi banyak menemani aku juga di dalam berbagai macam dinamika kehidupanku, begitu pun aku menemani dia di dalam berbagai macam pasang surut kehidupannya. Dan hari ini beliau telah berpulang. Dan untuk mengenang kebaikan dari beliau, dia selalu menyebarkan kebahagian dan memori indah untuk kita semua, dia selalu membawa tawa dan keceriaan untuk kita semua.”

Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Isyana mempersembahkan sebuah lagu khusus dari album terbarunya. Lagu yang ia bawakan malam itu merupakan lagu yang paling disukai oleh almarhum semasa hidup.

Meski ragu apakah sanggup menyanyikannya dengan tegar, Isyana berusaha memberikan yang terbaik untuk sahabatnya tersebut.

“Aku ingin mempersembahkan sebuah lagu, tapi bisa nggak ya nyanyiin-nya. Aku berharap aku bisa membawakan ini dengan sebaik mungkin karena ini adalah sebuah lagu yang aku ciptakan di album terbaru aku juga. Tapi ini Vidi pernah bilang ‘Ini lagu favorit gue dari album lu yang Eklektiko’,” ungkap Isyana.

Isyana pun mengajak para penonton untuk memberikan doa terbaik bagi almarhum agar beristirahat dengan damai.

“Selamat jalan ya Vid, Vidi adalah kesayangan Inyo, kesayangan kita semua. Aku berharap kamu terbang yang tinggi, yang damai di sana, udah nggak sakit lagi, dan we love you so much,” tutup Isyana dengan penuh emosi.

Suasana semakin menyentuh ketika Isyana membawakan lagu hitnya, "Tetap Dalam Jiwa". Ia tampak tidak kuasa menahan tangis dan menyelesaikannya dengan suara yang bergetar hebat, diiringi dukungan dari para penonton yang ikut terharu. (Nadhira Izzati A/E-4)