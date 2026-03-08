Isak Tangis Sahabat dan Artis di Pemakaman Vidi Aldiano, Sheila Dara Tampak Terpukul

Headline
SUASANA haru menyelimuti Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/3) pagi. Sejumlah figur publik mulai dari penyanyi, aktor, hingga pemengaruh (influencer) memadati area pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Vidi Aldiano.
Kehadiran para sahabat ini menjadi bukti nyata hangatnya kepribadian penyanyi bernama asli Oxavia Aldiano tersebut, yang selama hidupnya dijuluki oleh rekan-rekannya sebagai "Duta Persahabatan".
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah nama besar di industri hiburan tampak hadir dalam prosesi pemakaman. Di antaranya adalah Afgan, Vincent Rompies, Enzy Storia, Bunga Citra Lestari, Nadin Amizah, hingga Habib Jafar. Hadir pula para pemengaruh seperti Keanu, Fadil Jaidi, dan Anya Geraldine yang turut merasakan duka mendalam.
Deddy Corbuzier juga terlihat hadir mengenakan pakaian serba hitam didampingi kedua anaknya, Azka dan Nada. Dalam suasana penuh duka tersebut, para figur publik ini terlihat saling menguatkan satu sama lain. Beberapa di antaranya tak kuasa menahan air mata saat berkesempatan menaburkan bunga di atas pusara suami aktris Sheila Dara Aisha itu.
Sheila Dara Aisha menghadiri pemakaman suaminya dengan didampingi pihak keluarga dalam penjagaan ketat. Pemeran utama film Sore tersebut terlihat sangat terpukul atas kepergian sang suami.
Prosesi pemakaman berlangsung selama kurang lebih dua jam di tengah guyuran hujan yang menambah suasana sendu. Selain pihak keluarga dan kerabat dekat, warga sekitar pun turut memadati area depan permakaman untuk menyaksikan detik-detik terakhir pemakaman sang penyanyi. Sheila beserta rombongan keluarga meninggalkan area TPU sekitar pukul 10.00 WIB setelah seluruh rangkaian upacara selesai.
Vidi Aldiano mengembuskan napas terakhirnya pada Sabtu (7/3) pukul 16.33 WIB di usia 35 tahun. Kabar duka ini sebelumnya telah disampaikan oleh pihak keluarga dan rekan musisi melalui media sosial.
Selama beberapa tahun terakhir, pelantun lagu Nuansa Bening ini diketahui berjuang melawan penyakit kanker ginjal. Meski tengah menghadapi ujian kesehatan yang berat, Vidi dikenal tetap aktif dan penuh semangat dalam berkarya, serta selalu menebarkan energi positif bagi orang-orang di sekelilingnya.
Kini, sang musisi telah beristirahat dengan tenang, meninggalkan kenangan manis bagi para sahabat yang selalu mengagumi dedikasi dan kehangatan hatinya. (Ant/Z-2)
