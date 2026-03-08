Makna Lagu Vidi Aldiano - Datang dan Kembali

Ilustrasi(freepik)

LAGU Datang dan Kembali yang dibawakan oleh Vidi Aldiano merupakan salah satu tembang pop yang sangat populer sejak perilisannya. Lagu ini tidak hanya memiliki melodi yang catchy, tetapi juga lirik yang sangat relatable bagi banyak orang, terutama mereka yang pernah merasakan kehadiran kembali sosok masa lalu.

Makna Lagu Datang dan Kembali

Makna lagu Datang dan Kembali bercerita tentang kembalinya cinta lama yang sempat menghilang. Liriknya menggambarkan situasi di mana seseorang sedang merasa kesepian dan mendambakan kehadiran pendamping, lalu secara tak terduga, cinta dari masa lalu datang kembali untuk mengisi kekosongan tersebut.

Lagu ini menonjolkan aspek harapan dan keterbukaan hati. Alih-alih merasa trauma dengan masa lalu, sang tokoh dalam lagu memilih untuk membuka pintu hatinya lebar-lebar bagi cinta yang "datang dan kembali" tersebut.

Informasi Lagu

Judul Lagu: Datang dan Kembali

Datang dan Kembali Penyanyi: Vidi Aldiano

Vidi Aldiano Pencipta: Bembi Noor

Bembi Noor Album: Yang Kedua

Yang Kedua Tahun Rilis: 2011

Telah datang cinta yang pernah

Pergi dari hidupku

Di saat ku sedang sendiri

Menunggu hadirnya pendampingku



Cinta yang hilang, cinta yang kembali

Ketuk pintu hati yang sepi

Kan ku buka sepenuh hati

Cinta yang hilang datang dan kembali

Ketuk pintu hati yang sepi

Kan ku buka sepenuh hati



Masih ada perasaan dari cinta masa lalu

Kini kita saling sendiri

Kini kita bertemu lagi

Kau datang dan kembali kepadaku

Salah satu alasan mengapa lagu ini tetap didengarkan hingga sekarang adalah karena aransemen musiknya yang timeless dan keterlibatan Bembi Noor sebagai penulis lagu. Bembi Noor dikenal sebagai komposer yang mampu merangkai kata-kata sederhana namun memiliki kedalaman emosional yang kuat.

Selain itu, kehadiran Maudy Ayunda sebagai model dalam video klip resminya memberikan nilai tambah tersendiri. Chemistry antara Vidi dan Maudy dalam video tersebut berhasil memvisualisasikan makna lagu dengan sangat manis, membuat penonton ikut merasakan nuansa "cinta lama bersemi kembali" (CLBK).