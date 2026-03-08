Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Makna Lagu Vidi Aldiano - Datang dan Kembali

Reynaldi Andrian Pamungkas
08/3/2026 19:25
Makna Lagu Vidi Aldiano - Datang dan Kembali
Ilustrasi(freepik)

LAGU Datang dan Kembali yang dibawakan oleh Vidi Aldiano merupakan salah satu tembang pop yang sangat populer sejak perilisannya. Lagu ini tidak hanya memiliki melodi yang catchy, tetapi juga lirik yang sangat relatable bagi banyak orang, terutama mereka yang pernah merasakan kehadiran kembali sosok masa lalu.

Makna Lagu Datang dan Kembali

Makna lagu Datang dan Kembali bercerita tentang kembalinya cinta lama yang sempat menghilang. Liriknya menggambarkan situasi di mana seseorang sedang merasa kesepian dan mendambakan kehadiran pendamping, lalu secara tak terduga, cinta dari masa lalu datang kembali untuk mengisi kekosongan tersebut.

Lagu ini menonjolkan aspek harapan dan keterbukaan hati. Alih-alih merasa trauma dengan masa lalu, sang tokoh dalam lagu memilih untuk membuka pintu hatinya lebar-lebar bagi cinta yang "datang dan kembali" tersebut.

Baca juga : Kisah Cinta Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha: Awal Pertemuan hingga Menikah Tahun 2022

Informasi Lagu

  • Judul Lagu: Datang dan Kembali
  • Penyanyi: Vidi Aldiano
  • Pencipta: Bembi Noor
  • Album: Yang Kedua
  • Tahun Rilis: 2011

Lirik Lagu Datang dan Kembali

Telah datang cinta yang pernah
Pergi dari hidupku
Di saat ku sedang sendiri
Menunggu hadirnya pendampingku

Cinta yang hilang, cinta yang kembali
Ketuk pintu hati yang sepi
Kan ku buka sepenuh hati
Cinta yang hilang datang dan kembali
Ketuk pintu hati yang sepi
Kan ku buka sepenuh hati

Masih ada perasaan dari cinta masa lalu
Kini kita saling sendiri
Kini kita bertemu lagi
Kau datang dan kembali kepadaku

Salah satu alasan mengapa lagu ini tetap didengarkan hingga sekarang adalah karena aransemen musiknya yang timeless dan keterlibatan Bembi Noor sebagai penulis lagu. Bembi Noor dikenal sebagai komposer yang mampu merangkai kata-kata sederhana namun memiliki kedalaman emosional yang kuat.

Selain itu, kehadiran Maudy Ayunda sebagai model dalam video klip resminya memberikan nilai tambah tersendiri. Chemistry antara Vidi dan Maudy dalam video tersebut berhasil memvisualisasikan makna lagu dengan sangat manis, membuat penonton ikut merasakan nuansa "cinta lama bersemi kembali" (CLBK). (Z-4)



Editor : Reynaldi
