Deddy Corbuzier Pastikan Podhub 'Dikubur' Bersama Vidi Aldiano

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
INDUSTRI hiburan Tanah Air tengah diselimuti duka mendalam atas berpulangnya penyanyi Vidi Aldiano pada Sabtu, 7 Maret 2026. Di tengah suasana berkabung tersebut, komitmen lama Deddy Corbuzier mengenai keberlangsungan program siniar populer mereka, Podhub, kembali menjadi sorotan publik.
Deddy Corbuzier menegaskan bahwa dirinya akan menghentikan atau "mengubur" program Podhub seiring dengan kepergian sang sahabat.
Keputusan ini diambil karena Deddy merasa tidak ada sosok lain yang mampu menggantikan posisi dan nyawa yang diberikan Vidi dalam acara tersebut.
Komitmen ini sebenarnya telah diungkapkan Deddy jauh sebelum Vidi tutup usia. Dalam sebuah potongan video dari episode yang tayang pada 29 Maret 2025, Deddy secara terbuka menyatakan niatnya di hadapan Vidi dan kedua orangtuanya.
"Tapi, kalau Vidi stop Podhub, maksudnya Vidi memutuskan untuk, 'Ah, gue kayaknya gak mau di Podhub lagi gitu.' Ya, acaranya dikubur bareng sama dia. Karena gak akan ada gantinya (Vidi)," ungkap Deddy saat itu.
Deddy menjelaskan bahwa hubungannya dengan Vidi di program tersebut sangatlah unik. Berbeda dengan banyak proyek kolaborasi lain yang sering kali terikat kontrak kaku atau berakhir dengan perselisihan, kerja sama mereka justru didasari oleh ketulusan dan kedekatan personal.
"Saya punya banyak (cerita) dengan temen-temen, dengan kolega, dengan apa yang punya perjanjian dan sebagainya, yang ending-ending di tengah bertengkar, ribut, dan sebagainya. Saya gak punya perjanjian apapun tertulis dengan Vidi. But he is always here," ucapnya.
Bagi Deddy, kehadiran Vidi adalah elemen yang tidak bisa direplikasi. Ia bahkan kembali menegaskan sikapnya:
"Jadi, kalau Vidi-nya stop, Podhub-nya dikubur bareng Vidi. Karena gak ada penggantinya. So, thank you for being you."
Kedekatan keduanya mulai terbangun sejak episode perdana Podhub mengudara pada 15 September 2023. Program yang menyajikan obrolan santai dan penuh humor ini dengan cepat menjadi salah satu konten paling populer di YouTube, merilis lebih dari 100 episode.
Namun, perjalanan Podhub mulai melambat ketika memasuki episode ke-111 pada 8 November 2025, ketika program tersebut memutuskan untuk hiatus demi mendukung fokus Vidi pada pemulihan kesehatannya.
Vidi Aldiano mengembuskan napas terakhirnya di usia 35 tahun pada Sabtu (7/3) sore, pukul 16.33 WIB, setelah enam tahun berjuang melawan kanker ginjal.
Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Deddy Corbuzier tidak dapat menyembunyikan kesedihannya.
"Hatiku hancur. Sangat hancur. Kau pergi terlalu cepat. Jiwa yang indah… Vidi Aldiano… Aku benci diriku sendiri karena tidak mengenalmu lebih lama dari yang seharusnya," tulis Deddy dalam pesan perpisahan yang menyentuh.
Kepergian Vidi tidak hanya meninggalkan lubang besar bagi dunia musik, tetapi juga menandai akhir dari era Podhub yang kini resmi akan "istirahat selamanya" bersama sang ikon. (Z-1)
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung fenomena media sosial yang dipenuhi berbagai siniar (podcast) dan komentar dari pihak-pihak yang mengklaim sebagai pakar
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa tak otoriter dalam memimpin pemerintahan. Hal itu ia simpulkan dari upaya yang dia lakukan untuk menjaga persatuan di dalam negeri.
Tiga kesalahan yang harus dihindari adalah kualitas teknis yang buruk, kurang strategi kesan pertama, dan meremehkan proses produksi.
Survei yang diikuti 1.100 responden asal Indonesia ini menunjukkan bahwa 54% di antara mereka lebih memilih konten podcast berupa video.
Spotify merekomendasikan daftar putar lagu Semangat Sahur untuk membangkitkan semangat memulai puasa dan mengawali hari.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Deddy Corbuzier mengungkapkan kesedihan mendalam atas kepergian Vidi Aldiano.
FCU terlibat langsung dalam proses pengembangan bisnis para partner, mulai dari perumusan strategi, positioning merek, hingga kesiapan menghadapi klien berskala besar.
Di tengah duka mendalam atas meninggalnya selebgram Lula Lahfah, Deddy mengecam keras tindakan oknum yang menyebarkan foto kondisi terakhir sang almarhumah di media sosial.
Deddy Corbuzier terus melebarkan sayap bisnis kulinernya. Kali ini, Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi itu membuka restoran Padang di Kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.
Vidi Aldiano telah memutuskan untuk rehat sejenak dari industri hiburan. Ia kini bakal berfokus pada penyembuhan penyakit kanker ginjalnya yang kini berada di fase stadium 3.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved