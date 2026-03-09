Deddy Corbuzier Pastikan Podhub 'Dikubur' Bersama Vidi Aldiano

Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano(Instagram @mastercorbuzier)

INDUSTRI hiburan Tanah Air tengah diselimuti duka mendalam atas berpulangnya penyanyi Vidi Aldiano pada Sabtu, 7 Maret 2026. Di tengah suasana berkabung tersebut, komitmen lama Deddy Corbuzier mengenai keberlangsungan program siniar populer mereka, Podhub, kembali menjadi sorotan publik.

Deddy Corbuzier menegaskan bahwa dirinya akan menghentikan atau "mengubur" program Podhub seiring dengan kepergian sang sahabat.

Keputusan ini diambil karena Deddy merasa tidak ada sosok lain yang mampu menggantikan posisi dan nyawa yang diberikan Vidi dalam acara tersebut.

Komitmen ini sebenarnya telah diungkapkan Deddy jauh sebelum Vidi tutup usia. Dalam sebuah potongan video dari episode yang tayang pada 29 Maret 2025, Deddy secara terbuka menyatakan niatnya di hadapan Vidi dan kedua orangtuanya.

"Tapi, kalau Vidi stop Podhub, maksudnya Vidi memutuskan untuk, 'Ah, gue kayaknya gak mau di Podhub lagi gitu.' Ya, acaranya dikubur bareng sama dia. Karena gak akan ada gantinya (Vidi)," ungkap Deddy saat itu.

Deddy menjelaskan bahwa hubungannya dengan Vidi di program tersebut sangatlah unik. Berbeda dengan banyak proyek kolaborasi lain yang sering kali terikat kontrak kaku atau berakhir dengan perselisihan, kerja sama mereka justru didasari oleh ketulusan dan kedekatan personal.

"Saya punya banyak (cerita) dengan temen-temen, dengan kolega, dengan apa yang punya perjanjian dan sebagainya, yang ending-ending di tengah bertengkar, ribut, dan sebagainya. Saya gak punya perjanjian apapun tertulis dengan Vidi. But he is always here," ucapnya.

Bagi Deddy, kehadiran Vidi adalah elemen yang tidak bisa direplikasi. Ia bahkan kembali menegaskan sikapnya:

"Jadi, kalau Vidi-nya stop, Podhub-nya dikubur bareng Vidi. Karena gak ada penggantinya. So, thank you for being you."

Kedekatan keduanya mulai terbangun sejak episode perdana Podhub mengudara pada 15 September 2023. Program yang menyajikan obrolan santai dan penuh humor ini dengan cepat menjadi salah satu konten paling populer di YouTube, merilis lebih dari 100 episode.

Namun, perjalanan Podhub mulai melambat ketika memasuki episode ke-111 pada 8 November 2025, ketika program tersebut memutuskan untuk hiatus demi mendukung fokus Vidi pada pemulihan kesehatannya.

Vidi Aldiano mengembuskan napas terakhirnya di usia 35 tahun pada Sabtu (7/3) sore, pukul 16.33 WIB, setelah enam tahun berjuang melawan kanker ginjal.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Deddy Corbuzier tidak dapat menyembunyikan kesedihannya.

"Hatiku hancur. Sangat hancur. Kau pergi terlalu cepat. Jiwa yang indah… Vidi Aldiano… Aku benci diriku sendiri karena tidak mengenalmu lebih lama dari yang seharusnya," tulis Deddy dalam pesan perpisahan yang menyentuh.

Kepergian Vidi tidak hanya meninggalkan lubang besar bagi dunia musik, tetapi juga menandai akhir dari era Podhub yang kini resmi akan "istirahat selamanya" bersama sang ikon. (Z-1)