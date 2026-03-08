Chord Gitar dan Lirik Lagu Vidi Aldiano - Cinta Jangan Kau Pergi

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
LAGU "Cinta Jangan Kau Pergi" yang dibawakan oleh Vidi Aldiano tetap menjadi favorit bagi banyak orang, terutama mereka yang menyukai lagu-lagu bertema penyesalan dan cinta. Dirilis pada tahun 2008, lagu ini merupakan remake dari lagu milik Sheila Majid. Berikut adalah lirik dan chord gitar kunci dasar yang mudah diikuti.
Intro: C Am F Em Am C Dm G
[Verse 1]
C Em Am G
Ku sadari kesalahan ini
F C Dm G
Yang membuat segalanya gelap jadinya
C Em Am G
Oh kasihku, kuharap kau mau memaafkan
F C Dm G
Menerima pengakuanku
[Bridge]
Dm Em F Am
Jangan kau diam lagi, ku tak sanggup menahan
Dm Em F G
Bicaralah kau sayang, jiwa ini tak tenang
[Chorus]
C Am F Em Dm G
Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri
C Am F Em Am C
Cinta jangan kau lari, apalah arti hidup ini
Dm G C
Tanpa cinta dan kasih sayang
Lirik lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang berada di titik terendah karena menyadari kesalahan besar yang menyakiti pasangannya. Pengulangan kalimat "Cinta jangan kau pergi" menunjukkan keputusasaan dan harapan agar hubungan tersebut masih bisa diselamatkan. Aransemen yang dibawakan Vidi Aldiano memberikan kesan yang lebih emosional namun tetap easy listening.
Untuk mendapatkan nuansa yang mirip dengan versi Vidi Aldiano, Anda bisa menggunakan teknik plucking (petikan) pada bagian Verse pertama, lalu beralih ke strumming yang lebih bertenaga saat memasuki bagian Chorus. Pastikan tempo tetap terjaga agar pesan galau dalam lagu ini tersampaikan dengan baik. (Z-4)
Makna lagu Datang dan Kembali bercerita tentang kembalinya cinta lama yang sempat menghilang. Liriknya menggambarkan situasi di mana seseorang sedang merasa kesepian
Vidi Aldiano dikenal sebagai "Duta Persahabatan" karena memiliki banyak teman dari berbagai kalangan, namun hatinya tetap berlabuh pada Sheila Dara yang setia mendampinginya
Perjalanan musik Vidi Aldiano dari tahun 2008 hingga 2026 menunjukkan evolusi seorang musisi yang tidak hanya mengejar popularitas, tetapi juga kedalaman makna.
Kanker ginjal adalah kondisi medis di mana sel-sel abnormal di dalam ginjal tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk massa yang disebut tumor ganas.
Vidi Aldiano, yang dikenal luas sebagai sosok ceria dan "Duta Persahabatan", menghembuskan napas terakhirnya pada Sabtu malam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved