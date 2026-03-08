Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Vidi Aldiano - Cinta Jangan Kau Pergi

Reynaldi Andrian Pamungkas
08/3/2026 17:13
Chord Gitar dan Lirik Lagu Vidi Aldiano - Cinta Jangan Kau Pergi
Berikut Chord Gitar Cinta Jangan Kau Pergi(freepik)

LAGU "Cinta Jangan Kau Pergi" yang dibawakan oleh Vidi Aldiano tetap menjadi favorit bagi banyak orang, terutama mereka yang menyukai lagu-lagu bertema penyesalan dan cinta. Dirilis pada tahun 2008, lagu ini merupakan remake dari lagu milik Sheila Majid. Berikut adalah lirik dan chord gitar kunci dasar yang mudah diikuti.

Chord Gitar Vidi Aldiano - Cinta Jangan Kau Pergi

Intro: C Am F Em Am C Dm G

[Verse 1]
C     Em     Am     G
Ku sadari kesalahan ini
F     C      Dm     G
Yang membuat segalanya gelap jadinya
C     Em     Am     G
Oh kasihku, kuharap kau mau memaafkan
F     C      Dm     G
Menerima pengakuanku

Baca juga : Apa Itu Kanker Ginjal Penyakit yang Diderita Vidi Aldiano, Berikut Penyebab dan Gejalanya

[Bridge]
Dm    Em     F      Am
Jangan kau diam lagi, ku tak sanggup menahan
Dm    Em     F      G
Bicaralah kau sayang, jiwa ini tak tenang

[Chorus]
C     Am     F      Em   Dm   G
Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri
C     Am     F      Em   Am   C
Cinta jangan kau lari, apalah arti hidup ini
Dm    G      C
Tanpa cinta dan kasih sayang

Makna Lagu Cinta Jangan Kau Pergi

Lirik lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang berada di titik terendah karena menyadari kesalahan besar yang menyakiti pasangannya. Pengulangan kalimat "Cinta jangan kau pergi" menunjukkan keputusasaan dan harapan agar hubungan tersebut masih bisa diselamatkan. Aransemen yang dibawakan Vidi Aldiano memberikan kesan yang lebih emosional namun tetap easy listening.

Untuk mendapatkan nuansa yang mirip dengan versi Vidi Aldiano, Anda bisa menggunakan teknik plucking (petikan) pada bagian Verse pertama, lalu beralih ke strumming yang lebih bertenaga saat memasuki bagian Chorus. Pastikan tempo tetap terjaga agar pesan galau dalam lagu ini tersampaikan dengan baik. (Z-4)



