7 Makanan Sehat yang Wajib Dicoba Perempuan Usia 50 ke Atas

MEMASUKI usia 50, tubuh perempuan mengalami banyak perubahan. Masa ini biasanya menandai akhir perjalanan menuju menopause, yang sering disertai melambatnya metabolisme, berkurangnya massa otot, dan penurunan kepadatan tulang. Karena itu, kebutuhan nutrisi juga ikut berubah.

Agar tetap sehat, bugar, dan berenergi, berikut adalah beberapa makanan yang sangat bermanfaat bagi perempuan usia 50-an.

7 Makanan Sehat untuk Perempuan di Atas 50 Tahun

Berikut 7 makanan sehat yang baik untuk perempuan di atas 50 tahun dikutip dari Eating Well.

1. Kacang-kacangan

Kacang seperti kenari dan almond kaya akan protein nabati, serat, serta lemak sehat. Kandungan ini dapat menjaga energi tetap stabil, mengontrol gula darah, dan mendukung fungsi otak. Kenari khususnya mengandung omega-3 yang baik untuk kesehatan otak dan saraf.

2. Makanan Mengandung Susu

Susu, yogurt, dan keju cottage kaya protein serta mengandung kalsium dan vitamin D, yang berperan penting dalam menjaga kekuatan tulang.Setelah menopause, kebutuhan kalsium perempuan meningkat, sehingga mengonsumsi produk susu bisa membantu mengurangi risiko osteoporosis.

Yogurt dan kefir yang difermentasi juga mengandung probiotik yang menyehatkan usus dan menjaga jantung tetap sehat.

3. Kacang Polong

Kacang polong kaya akan serat, terutama prebiotik yang menjadi makanan untuk bakteri baik di usus. Dengan usus yang sehat, daya tahan tubuh dan metabolisme juga ikut terjaga. Selain itu, beans mudah diolah menjadi berbagai menu, mulai dari tumisan hingga casserole sehat.

4. Ikan

Ikan salmon, tuna, dan sarden adalah sumber omega-3 yang bisa melindungi otak dan jantung. Nutrisi ini juga membantu meredakan gejala menopause, seperti mood swing, gangguan tidur, hingga hot flashes. Disarankan dua kali seminggu konsumsi ikan berlemak.

5. Produk Olahan Kedelai

Makanan berbasis kedelai, seperti tahu, tempe, dan edamame, kaya akan protein nabati berkualitas tinggi serta mengandung phytoestrogen. Zat ini bekerja seperti estrogen alami yang bisa membantu meredakan gejala menopause dan menjaga kesehatan tulang.

6. Buah Berry

Blueberry, stroberi, dan blackberry kaya antioksidan yang dapat melindungi otak dari penurunan daya ingat akibat penuaan. Berry juga baik untuk jantung, terutama bagi perempuan pascamenopause yang lebih berisiko mengalami tekanan darah tinggi.

7. Quinoa

Quinoa adalah sumber karbohidrat sehat yang kaya protein dan serat, sehingga dapat membantu mengontrol gula darah dan mencegah diabetes tipe 2. Selain itu, kandungan antioksidannya juga melindungi tubuh dari peradangan dan penyakit kronis. (Eating Well/Z-2)