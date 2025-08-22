Tips Mengatasi Sugar Craving saat Kerja agar Tetap Produktif dan Sehat

Tips mengatasi sugar craving saat kerja.(Freepik)

Sugar craving atau keinginan kuat untuk makan makanan manis sering muncul saat kita bekerja, terutama ketika energi menurun di siang hari. Meskipun gula bisa memberi dorongan energi instan, efeknya hanya sementara dan justru bisa membuat tubuh cepat lelah.

Agar tetap produktif dan sehat di kantor, berikut beberapa cara efektif untuk mengatasi sugar craving.

1. Kenali Penyebab Sugar Craving

Sebelum mencari solusi, penting untuk memahami mengapa craving muncul:

Baca juga : 8 Bahaya Makan Makanan Manis bagi Kesehatan, Berikut Tips Menguranginya!

Energi drop: biasanya terjadi di jam kerja siang.

Stres atau bosan: otak mencari “reward” cepat lewat makanan manis.

Kurang tidur: hormon lapar meningkat sehingga craving lebih kuat.

Logikanya: craving bukan berarti tubuh benar-benar butuh gula, melainkan butuh energi atau rasa nyaman.

2. Sediakan Camilan Sehat di Meja Kerja

Daripada langsung memilih kue atau permen, coba ganti dengan opsi sehat berikut:

Buah segar (apel, pisang, jeruk).

Kacang-kacangan (almond, mete, kacang kedelai).

Dark chocolate minimal 70%.

Camilan ini tetap memberi rasa manis atau gurih, tetapi lebih menyehatkan karena mengandung serat, protein, dan lemak baik yang menjaga gula darah stabil.

3. Atur Pola Makan Sehari-Hari

Pola makan sangat berpengaruh pada munculnya sugar craving.

Sarapan tinggi protein seperti telur, oatmeal, atau yogurt.

Jangan melewatkan makan siang agar tidak lapar berlebihan.

Minum cukup air putih karena sering kali haus disalahartikan sebagai craving manis.

Dengan pola makan seimbang, gula darah tetap stabil dan craving lebih terkendali.

Baca juga : 12 Bahaya Sering Makan Makanan Manis

4. Gunakan Trik Psikologis

Selain fisik, sugar craving juga bisa dilawan dengan strategi mental:

Alihkan perhatian dengan berjalan sebentar, stretching, atau ngobrol singkat.

Terapkan aturan “delay 10 menit” untuk menunda makan manis.

Sediakan camilan sehat agar pilihan cepat tersedia saat lapar.

5. Jaga Mood dan Energi dengan Cara Sehat

Banyak orang mencari gula karena stres atau lelah. Coba ganti dengan cara yang lebih sehat:

Power nap 10–15 menit.

Mendengarkan musik favorit.

Latihan pernapasan singkat untuk menurunkan stres.

Cara ini memberi efek menyegarkan tanpa harus menambah asupan gula.

Kesimpulan

Sugar craving saat kerja adalah hal wajar, tetapi bisa dikendalikan. Dengan mengatur pola makan, menyiapkan camilan sehat, dan menjaga mood, Anda bisa tetap fokus, produktif, dan sehat sepanjang hari.

Mulai biasakan langkah kecil seperti mengganti permen dengan buah atau kacang. Dengan begitu, energi tetap stabil tanpa perlu khawatir efek buruk dari konsumsi gula berlebih.