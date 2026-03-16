MAKANAN manis adalah jenis makanan atau minuman yang memiliki rasa manis karena mengandung gula, baik gula alami maupun gula tambahan. Rasa manis biasanya berasal dari bahan seperti gula pasir, madu, sirup, atau pemanis lainnya.

Makanan manis dapat berasal dari berbagai sumber. Ada yang berasal dari bahan alami seperti buah-buahan yang mengandung gula alami, dan ada juga yang berasal dari produk olahan yang ditambahkan gula dalam proses pembuatannya.

Berikut 14 Tips Mengurangi Konsumsi Manis

1. Kurangi Gula Secara Bertahap

Jika terbiasa makan atau minum manis, kurangi jumlah gulanya sedikit demi sedikit agar tubuh bisa beradaptasi.

2. Perbanyak Minum Air Putih

Air putih dapat membantu mengurangi keinginan mengonsumsi minuman manis.

3. Pilih Buah sebagai Pengganti

Saat ingin makanan manis, pilih buah segar yang mengandung gula alami serta vitamin dan serat.

4. Hindari Minuman Bersoda

Minuman bersoda biasanya mengandung gula yang sangat tinggi sehingga sebaiknya dibatasi.

5. Baca Label Kandungan Gula

Periksa label nutrisi pada makanan kemasan agar kamu mengetahui jumlah gula yang dikonsumsi.

6. Kurangi Minuman Kemasan

Teh kemasan, jus kemasan, atau minuman energi sering mengandung gula tambahan yang cukup tinggi.

7. Gunakan Pemanis Secukupnya

Jika membuat minuman sendiri, gunakan gula dalam jumlah kecil agar tidak berlebihan.

8. Makan Secara Teratur

Makan teratur dapat mencegah rasa lapar berlebihan yang sering memicu keinginan makan makanan manis.

9. Perbanyak Konsumsi Protein dan Serat

Makanan yang kaya protein dan serat membantu membuat perut kenyang lebih lama.

10. Hindari Stres Berlebihan

Stres dapat memicu keinginan makan makanan manis sebagai pelampiasan.

11. Kurangi Menyimpan Camilan Manis di Rumah

Jika camilan manis tidak tersedia, kamu akan lebih mudah mengontrol konsumsi gula.

12. Pilih Camilan Sehat

Ganti camilan manis dengan makanan seperti kacang, yogurt tanpa gula, atau buah.

13. Tidur yang Cukup

Kurang tidur dapat meningkatkan keinginan mengonsumsi makanan tinggi gula.

14. Biasakan Pola Hidup Sehat

Olahraga dan pola makan seimbang dapat membantu mengontrol keinginan makan makanan manis.

Mengurangi konsumsi makanan manis perlu dilakukan secara bertahap dengan mengganti kebiasaan makan menjadi lebih sehat. Dengan menerapkan tips di atas, kamu dapat menjaga kesehatan tubuh dan mengurangi risiko berbagai penyakit. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc