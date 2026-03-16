14 Tips Mengurangi Konsumsi Manis

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
MAKANAN manis adalah jenis makanan atau minuman yang memiliki rasa manis karena mengandung gula, baik gula alami maupun gula tambahan. Rasa manis biasanya berasal dari bahan seperti gula pasir, madu, sirup, atau pemanis lainnya.
Makanan manis dapat berasal dari berbagai sumber. Ada yang berasal dari bahan alami seperti buah-buahan yang mengandung gula alami, dan ada juga yang berasal dari produk olahan yang ditambahkan gula dalam proses pembuatannya.
Jika terbiasa makan atau minum manis, kurangi jumlah gulanya sedikit demi sedikit agar tubuh bisa beradaptasi.
Air putih dapat membantu mengurangi keinginan mengonsumsi minuman manis.
Saat ingin makanan manis, pilih buah segar yang mengandung gula alami serta vitamin dan serat.
Minuman bersoda biasanya mengandung gula yang sangat tinggi sehingga sebaiknya dibatasi.
Periksa label nutrisi pada makanan kemasan agar kamu mengetahui jumlah gula yang dikonsumsi.
Teh kemasan, jus kemasan, atau minuman energi sering mengandung gula tambahan yang cukup tinggi.
Jika membuat minuman sendiri, gunakan gula dalam jumlah kecil agar tidak berlebihan.
Makan teratur dapat mencegah rasa lapar berlebihan yang sering memicu keinginan makan makanan manis.
Makanan yang kaya protein dan serat membantu membuat perut kenyang lebih lama.
Stres dapat memicu keinginan makan makanan manis sebagai pelampiasan.
Jika camilan manis tidak tersedia, kamu akan lebih mudah mengontrol konsumsi gula.
Ganti camilan manis dengan makanan seperti kacang, yogurt tanpa gula, atau buah.
Kurang tidur dapat meningkatkan keinginan mengonsumsi makanan tinggi gula.
Olahraga dan pola makan seimbang dapat membantu mengontrol keinginan makan makanan manis.
Mengurangi konsumsi makanan manis perlu dilakukan secara bertahap dengan mengganti kebiasaan makan menjadi lebih sehat. Dengan menerapkan tips di atas, kamu dapat menjaga kesehatan tubuh dan mengurangi risiko berbagai penyakit. (Z-4)
Sumber: alodokter, halodoc
Makanan manis sederhana dapat memicu fluktuasi gula darah yang tidak stabil. Dampaknya, rasa lapar akan muncul lebih cepat saat sedang menjalankan ibadah puasa di siang hari.
Komposisi dan porsi makanan saat sahur berpengaruh langsung terhadap kestabilan gula darah seseorang.
Di tengah antusiasme menjalankan ibadah puasa, masyarakat diingatkan untuk tetap memperhatikan pola makan, khususnya dalam mengonsumsi asupan manis saat berbuka.
Berbagai hidangan takjil yang tinggi kandungan gula justru dapat memicu lonjakan kadar gula darah secara drastis dalam waktu singkat.
Makanan manis merupakan makanan dengan kandungan gula yang memberikan rasa manis, yang sebaiknya dikonsumsi secukupnya dan seimbang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved