Pilih Suplemen Probiotik Tepat untuk Dukung Kesehatan secara Menyeluruh

BAKTERI baik atau probiotik memiliki peran yang sangat vital bukan hanya sekedar untuk merawat kesehatan sistem pencernaan, tetapi juga sebagai ‘tameng’ untuk melindungi dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit berbahaya.

Pakar kesehatan dr. Ika Devi Sp.PD, mengatakan, “Di saluran cerna, bakteri baik dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan dengan menyeimbangkan limfosit T dan B dalam tubuh."

"Bahkan, strain atau jenis probiotik tertentu juga dapat mengurangi tingkat keparahan alergi, juga menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah,” jelas dr.Ika.

Untuk memenuhi kebutuhan asupan bakteri baik bagi tubuh, mengonsumsi suplemen probiotik bisa menjadi salah satu solusi yang paling praktis.

Akan tetapi sebagai konsumen yang bijak, penting untuk diingat bahwa memilih suplemen probiotik bukanlah hal yang bisa dilakukan tanpa pertimbangan.

Pilih Suplemen Probiotik Tak Boleh Asal

dr. Ika menegaskan,“Pemilihan suplemen probiotik tidak boleh asal-asalan karena probiotik sendiri memiliki jenis yang beragam. Setiap jenis bakteri baik tersebut akan memberikan manfaat yang berbeda”.

Jenis-jenis probiotik sendiri diidentifikasi berdasarkan strain spesifik, dan setiapnya memiliki manfaat yang berbeda bagi tubuh.

Sebagai contoh, jenis probiotik Bifidobacterium memiliki banyak strain seperti Bifidobacterium adolocentis dan Bifidobacterium longum.

Miliki Fungsi dan Manfaat Kesehatan Berbeda

Meskipun sama-sama berasal dari genus Bifidobacterium, keduanya ternyata memiliki fungsi dan manfaat kesehatan yang berbeda.

Produk suplemen probiotik biasanya mengandung jenis dan jumlah strain probiotik yang berbeda-beda. Ada yang hanya mengandung satu strain probiotik, dan ada juga yang menawarkan formula probiotik yang beragam.

Pilih Suplemen yang Mengandung Banyak Strain

Untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang maksimal, dr.Ika mengatakan,“Pilih suplemen probiotik yang mengandung banyak strain.“

Ini penting karena beberapa strain mungkin efektif dalam mengatasi patogen tertentu atau memengaruhi kondisi kesehatan tertentu. Oleh karena itu, memiliki keragaman strain dapat memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap berbagai gangguan kesehatan.

Dalam menjawab kebutuhan konsumen tersebut, GeneBiome memperkenalkan G-NiiB Immunity+ (SIM01) ke pasaran Indonesia sebagai suplemen probiotik yang dirancang untuk memberikan dukungan kesehatan yang menyeluruh.

Produk ini hadir dengan formulasi unik yang dikenal sebagai "3+3 Vibrant Probiotics and Prebiotics Golden Ratio" atau “SIM01”, menawarkan tiga jenis probiotik Bifidobacterium dan tiga jenis prebiotik.

Kombinasi probiotik yang telah terpatenkan ini telah teruji klinis dan terbukti efektif dalam meregenerasi bakteri baik dalam usus, dan juga mendorong pertumbuhan mikroba bermanfaat lainnya yang penting untuk kesehatan sistem pencernaan, daya tahan tubuh, dan juga kesehatan kulit.

Selain itu, G-NiiB Immunity+ (SIM01) juga dilengkapi dengan kandungan prebiotik dibutuhkan sebagai sumber makanan dari probiotik agar tetap hidup dan berfungsi dengan baik.

Untuk menjaga kandungan bakteri dapat bekerja dengan baik, G-NiiB Immunity+ (SIM01) juga menggunakan teknologi mikroenkapsulasi dari Italia yang telah dipatenkan.

Teknologi ini diterapkan guna melindungi bakteri hidup agar dapat melalui lambung yang memiliki kondisi asam dan cairan empedu yang bersifat basa hingga mencapai usus untuk kolonisasi. Kolonisasi bakteri hidup pada usus lah yang nantinya akan mendukung keseimbangan bakteri dalam usus.

Jonathan Wong selaku dari Regional Manager GeneBiome, mengatakan,”Berdasarkan penelitian selama 10 tahun dan ribuan data komposisi flora usus orang Asia, para ilmuwan di Pusat Penelitian Mikrobiota Usus The Chinese University of Hong Kong telah secara jeli memilih 3 strain probiotik bifidobacterium esensial untuk G-NiiB Immunity+ (SIM01), untuk memicu pertumbuhan beragam bakteri menguntungkan pada ekosistem untuk usus orang Asia.

Ketiga prebiotik juga dipilih dengan cermat untuk bekerja secara sinergis dengan probiotik.

Formula paten G-NiiB Immunity+ (SIM01) telah diuji dan terbukti kuat dalam berbagai studi klinis skala besar atas efektivitasnya dalam meningkatkan kekebalan tubuh, meringankan gejala gangguan sistem pencernaan, serta meningkatkan kualitas tidur, suasana hati, dan kulit.”

Atas komitmennya tersebut, G-NiiB Immunity+ saat ini telah berhasil mendapatkan berbagai pengakuan di kancah internasional, dengan memenangi berbagai penghargaan seperti 2022 NutraIngredients Asia – Probiotic of the Year Award, International Exhibition of Invention of Geneva 2022 – Golden Award, the NielsenIQ Bases Top Breakthrough Innovation Award 2022, dan Best Immune Support & Beauty Insiders' Choice Award 2023.

Jonathan juga menekankan bahwa memberikan jaminan keamanan bagi konsumen merupakan prioritas bagi GeneBiome. G-NiiB Immunity+ sudah mendapatkan sertifikasi halal dan bebas dari GMO (Genetic Modified Oganism), gluten, serta tidak mengandung rasa dan pewarna buatan sehingga terjamin aman dikonsumsi untuk semua kalangan.

Sejak diluncurkan, G-NiiB Immunity+ (SIM01) mendapatkan respon positif dari konsumen, ditunjukkan dari hasil survei pengguna bahwa lebih dari 95% pengguna G-NiiB Immunity+ (SIM01) mengaku akan terus menggunakannya setelah konsumsi pertama.

"Saat ini, konsumen sudah bisa mendapatkan G-NiiB Immunity+ (SIM01) lewat official store G-NiiB di platform e-commerce populer seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada," kata Jonathan. (RO/S-4)