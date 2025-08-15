Headline
Rumah Sakit ini Perluas Jangkauan di Pulau Jawa

Wisnu Arto Subari
15/8/2025 20:22
RUMAH Sakit Brawijaya berencana memperluas jangkauan layanan ke Pulau Jawa, bahkan daerah di luar Pulau Jawa di masa depan. Saat ini RS lebih fokus pada area Jabodetabek, seperti di Saharjo, Duren Tiga, Tangerang, Taman Mini, dan Antasari. 

Untuk itu, Presiden Direktur dan CEO RS Brawijaya, Devin Wirawan, menambahkan pihaknya menjalin kerja sama dengan Medika Plaza. "Ini langkah strategis untuk memperluas layanan kesehatan bagi karyawan di industri migas dan mineral di Indonesia," ujar Devin dalam keterangannya, Jumat (15/8).

Direktur Utama Medika Plaza, Johandi Kumaheri, menjelaskan bahwa dalam kerja sama ini, karyawan dari perusahaan-perusahaan migas dapat mengakses layanan rawat inap dan rawat jalan di seluruh rumah sakit, salah satunya RS Brawijaya, melalui aplikasi yang mereka miliki. 

Medika Plaza akan mengelola proses pendaftaran, perawatan, hingga pascaperawatan. Saat ini, Medika Plaza memiliki 80.000 anggota, termasuk karyawan dan keluarganya, yang tersebar di seluruh Indonesia. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
