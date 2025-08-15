Rumah Sakit ini Perluas Jangkauan di Pulau Jawa

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
RUMAH Sakit Brawijaya berencana memperluas jangkauan layanan ke Pulau Jawa, bahkan daerah di luar Pulau Jawa di masa depan. Saat ini RS lebih fokus pada area Jabodetabek, seperti di Saharjo, Duren Tiga, Tangerang, Taman Mini, dan Antasari.
Untuk itu, Presiden Direktur dan CEO RS Brawijaya, Devin Wirawan, menambahkan pihaknya menjalin kerja sama dengan Medika Plaza. "Ini langkah strategis untuk memperluas layanan kesehatan bagi karyawan di industri migas dan mineral di Indonesia," ujar Devin dalam keterangannya, Jumat (15/8).
Direktur Utama Medika Plaza, Johandi Kumaheri, menjelaskan bahwa dalam kerja sama ini, karyawan dari perusahaan-perusahaan migas dapat mengakses layanan rawat inap dan rawat jalan di seluruh rumah sakit, salah satunya RS Brawijaya, melalui aplikasi yang mereka miliki.
Medika Plaza akan mengelola proses pendaftaran, perawatan, hingga pascaperawatan. Saat ini, Medika Plaza memiliki 80.000 anggota, termasuk karyawan dan keluarganya, yang tersebar di seluruh Indonesia. (I-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai sudah berhasil menunjukkan keseriusan alam memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
KESADARAN menjaga fisik dan kesehatan dinilai menjadi hal penting bagi atlet esports untuk mencegah cedera dan menjaga karier tetap panjang.
Mengonsumsi beragam buah setiap hari tak hanya memanjakan lidah, tapi juga memberi banyak manfaat kesehatan, termasuk menurunkan risiko terkena kanker.
Saat ini, penjualan alat kesehatan rumah tangga di Indonesia tumbuh pesat dengan laju 13,6% per tahun, dengan glucometer menguasai lebih dari 40% pasar.
KEMENTERIAN Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya dalam mengatasi polusi plastik pada forum internasional.
