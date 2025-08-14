Alat Tes Tiga-in-Satu Tanpa Kode Pertama Dirilis di Indonesia

Peluncuran perangkat tes tiga-in-satu tanpa kode GCU M101(MI/HO)

GCU M101, perangkat tes tiga-in-satu tanpa kode pertama di Asia Tenggara yang mampu mengukur gula darah, asam urat, dan kolesterol total secara resmi diluncurkan.

Produk buatan Sinocare itu diluncurkan di Hotel Westin Jakarta, dihadiri 180 perwakilan distributor dari berbagai daerah di Indonesia serta para tokoh industri medis.

Produk ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan perangkat kesehatan rumah tangga yang praktis dan akurat.

Saat ini, penjualan alat kesehatan rumah tangga di Indonesia tumbuh pesat dengan laju 13,6% per tahun, dengan glucometer menguasai lebih dari 40% pasar.

“Target kami tahun ini adalah mendistribusikan GCU M101 ke 10.000 toko offline dan menjual 60.000 unit. Dalam 3–5 tahun ke depan, kami ingin menjadi pemain utama dalam deteksi penyakit kronis di Indonesia,” ujar General Manager Sinocare Indonesia Sun Hongqi, .

Selain GCU M101, Sinocare juga memperkenalkan iCan i6 CGM (Continuous Glucose Monitoring), perangkat pemantauan gula darah berkelanjutan yang dapat digunakan hingga 15 hari tanpa tusuk jari, dengan desain tipis ±2 gram dan pemasangan sekali langkah, cocok untuk pengguna mulai usia 3 tahun.

GCU M101 menggunakan teknologi 16 elektroda anti-interferensi dan telah memenuhi standar internasional ISO 15197:2015, menawarkan keunggulan dalam akurasi dan kemudahan penggunaan dibandingkan produk sejenis di pasaran.

Acara peluncuran ditandai dengan pemotongan tumpeng bersama perwakilan distributor, diikuti diskusi strategi pemasaran dari berbagai channel.

"Jumlah penderita diabetes di Indonesia tinggi, tetapi tingkat kesadaran masih rendah. Setelah bekerja sama dengan Sinocare untuk mempromosikan glucometer tanpa kode, penjualan apotek meningkat pesat," ujar seorang pemilik apotek yang hadir dalam acara tersebut, Susanti.

Peluncuran ini menandai langkah strategis Sinocare dalam memperluas portofolio dari produk tunggal menjadi perangkat multifungsi. (Z-1)