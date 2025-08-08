Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

Jambu Biji: Buah Tropis Kaya Manfaat untuk Kesehatan Pencernaan

Inqilaf Nur Aprilla
08/8/2025 13:57
Manfaat jambu biji.(Freepik)

JAMBU biji adalah buah tropis berwarna hijau kekuningan yang tumbuh subur di daerah beriklim tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Rasanya manis dan segar, dengan tekstur renyah yang banyak disukai.

Buah ini bisa dikonsumsi langsung atau diolah menjadi jus, selai, hingga campuran salad. Tak hanya buahnya, daun jambu biji juga dikenal dalam pengobatan tradisional karena khasiatnya bagi kesehatan.

Manfaat Jambu Biji untuk Kesehatan Pencernaan

Jambu biji kaya akan serat, vitamin C, dan antioksidan yang penting untuk menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Berikut adalah tiga manfaat utamanya:

Baca juga : Ini Empat Manfaat Buah Jambu Biji untuk Kesehatan

1. Melancarkan Buang Air Besar (BAB)

Salah satu manfaat utama jambu biji adalah membantu melancarkan buang air besar. Kandungan serat tinggi di dalamnya membantu memadatkan dan melunakkan feses, sehingga proses BAB menjadi lebih lancar dan teratur.

Sejak lama, jambu biji dikenal dapat meredakan:

  • Sembelit
  • Perut kembung
  • Nyeri lambung

Mengonsumsinya secara rutin dapat membantu menjaga ritme pencernaan tetap normal.

Baca juga : Manfaat Jambu Biji untuk Penderita DBD: Tingkatkan Trombosit dan Percepat Pemulihan

2. Mengatasi Diare Secara Alami

Jambu biji juga efektif dalam meredakan diare secara alami. Ekstrak buah dan daunnya mengandung senyawa aktif yang:

  • Menetralkan bakteri berbahaya di usus
  • Mengurangi frekuensi buang air besar saat diare
  • Memiliki sifat antimikroba alami

Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak daun jambu biji mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab diare, seperti E. coli.

3. Menjaga Keseimbangan Mikroflora Usus

Kesehatan pencernaan sangat bergantung pada mikroflora usus yang seimbang. Jambu biji mengandung prebiotik alami yang mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam saluran cerna.

Manfaat lainnya:

  • Menyempurnakan penyerapan nutrisi
  • Meningkatkan imunitas tubuh secara alami

Dengan rutin mengonsumsi jambu biji, kamu bisa menjaga sistem pencernaan sekaligus memperkuat daya tahan tubuh.

Kesimpulan: Wajib Masuk Menu Harian!

Dengan segudang manfaat jambu biji bagi pencernaan, mulai dari mengatasi sembelit, diare, hingga menjaga keseimbangan mikroflora, tak ada alasan untuk tidak mengonsumsinya.

Langkah kecil seperti makan jambu biji tiap hari bisa membawa dampak besar untuk kesehatan jangka panjang. (Z-10)

Sumber:

  • WebMD
  • Alodokter



Editor : Gana Buana
