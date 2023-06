Isi Liburan Sekolah dengan Belajar Alat Musik dan Melukis di The Papandayan

BANDUNG merupakan salah satu kota dengan suasana yang sejuk dan udara yang segar, sangat cocok dijadikan destinasi liburan sekolah untuk dikunjungi bersama keluarga.

Dalam menyambut liburan sekolah, The Papandayan menawarkan paket menginap “School Break Package” dengan harga mulai dari Rp1.280.000 nett/kamar per malam untuk menginap di tipe kamar The Classic.

Paket termasuk sarapan untuk dua orang dewasa dan dua anak dibawah usia enam tahun, dua gelas milkshake dan pilihan aktivitas seru untuk anak-anak.

Pilihan aktivitas seru yang ditawarkan yakni kegiatan edukatif agar anak-anak dapat menikmati liburan dengan tetap kreatif dan produktif, seperti belajar alat musik yang berfokus kepada genre Jazz, membatik, melukis, membuat pizza, dan kelas Barista untuk orang tua.

Tak hanya itu, The Papandayan menyediakan Andong untuk tamu jalan-jalan berkeliling ke area di sekitar Jalan Gatot Subroto.

The Papandayan dilengkapi dengan fasilitas terbaik seperti restoran, lounge, kolam renang, pusat kebugaran, pijat dan spa, jacuzzi & sauna, ruang rapat, klub musik, bar tepi kolam, serta Tropical Garden yang berada di tengah hotel untuk para tamu yang ingin memanjakan mata dan suasana yang tenang dengan menikmati tumbuh-tumbuhan hijau dan suara gemiricik air terjun dan kolam koi.

Dapatkan harga terbaik dengan melakukan reservasi melalui website www.thepapandayan.com, ikuti Instagram @thepapandayan, atau kunjungi langsung hotel di Jl. Gatot Subroto No. 83 Bandung, telepon 022 7310799 atau WhatsApp 0811-2238-383.



Tentang The Papandayan

The Papandayan merupakan hotel bintang 5 yang berdiri sejak 1990 dan direnovasi pada tahun 2009 dengan design Classic Elegance yang menawarkan sebuah konsep baru dengan kenyamanan dan kemewahan serta keramahan.

Letaknya yang sangat strategis di pusat bisnis Kota Bandung yaitu di Jalan Gatot Subroto 83 – Bandung yang merupakan salah satu jalan alternatif untuk menghindari keramaian.

Menampilkan 172 kamar tamu yang elegan terdiri dari kamar jenis The Classic, The Premier, The Ambassador, The Suite dan Presidential Suite dengan dekorasi yang diambil dari unsur-unsur alam seperti batu, kayu dan seni yang mencerminkan budaya lokal.

Dilengkapi dengan fasilitas terbaik seperti Cantigi Wine & Dine, Pago Restaurant, Mirten Lounge, TP Stage, Huru Batu Grill Garden, Edelweiss Tirta Ayus Spa, Fitness Center & Beauty Salon, Meeting Rooms & Grand Ballroom. (RO/S-4)