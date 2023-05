Lima Langkah Lindungi Kulit dari Teriknya Sinar Matahari 

CUACA panas yang akhir-akhir ini kian terasa terik dan menyengat. Sinar ultra violet (UV) dari matahari yang berlebihan dapat memberikan dampak buruk bagi kulit.

Sinar UV dapat memicu penuaan dini seperti munculnya bintik hitam dan warna kulit yang tidak merata serta berkurang elastisitasnya.

Selain itu, paparan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kulit terbakar atau sunburn sehingga akan memerlukan waktu yang lama untuk memperbaiki kulit yang sudah rusak.

Untuk menghindari efek negatif dari sinar UV di cuaca ekstrem ini, simak beberapa tips yang dapat kamu terapkan untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulitmu:

1. Kurangi aktivitas luar ruang di siang hari

Hindari sinar matahari langsung dari pukul 11 hingga jam 2 siang mengingat indeks sinar UV sedang tinggi-tingginya di waktu tersebut. Yang perlu kamu tau, meskipun keadaan siang hari berawan dan terasa tidak menyengat, sinar UV tetap dapat menerobos dan terpapar ke kulitmu, lho!

2. Gunakan sunscreen baik di luar maupun dalam ruangan

Paparan harian terhadap agresor eksternal seperti sinar UV dan polusi sangat berkontribusi terhadap kerusakan kulit yang menjadikan kulit kusam, dehidrasi dan munculnya tanda penuaan dini.

Tanpa kamu sadari, sinar UV juga bisa masuk kedalam ruangan lewat jendela dan celah-celah – sehingga alangkah baik untuk kulit bila kamu tetap menggunakan sunscreen setiap harinya. Better safe than sorry!

3. Pilih kandungan SPF yang memadai

SPF atau Sun Protection Factor merujuk pada kemampuan sunscreen-mu untuk melindungi kulit. Angka SPF yang dapat kamu temukan di pasaran beragam, mulai dari SPF 15, SPF 30 hingga SPF 50. Untuk pemakaian sehari-hari, SPF 50 akan memadai untuk perlindungan yang optimal.

4. Pastikan kulit kamu ternutrisi

Untuk perlindungan tambahan dan perawatan di saat cuaca panas, kamu memerlukan perhatian ekstra terhadap kulit agar tetap sehat dan terhidrasi.

Jangan lupa untuk menggunakan rangkaian skincare yang tepat di pagi dan malam hari untuk mempercepat regenerasi kulit.

5. Pilih rangkaian Skincare & SPF yang cocok

Kini Anda tidak perlu bingung memilih skincare dan sunscreen dan rangkaian perawatan kulit yang tepat di tengah cuaca yang kurang bersahabat ini.

"Rangkaian Optimals dari Oriflame telah bertahun-tahun hadir untuk melindungi dan menutrisi kulit secara efektif," kata Patricia Patty, Brand Communication Director Oriflame Indonesia dalam keterangan, Jumat (19/5).

"Optimals Even Out yang berbahan dasar alami yang teruji klinis menutrisi kulit. Terinspirasi dari tanaman berkhasiat dari Swedia, rangkaian produk yang terdiri dari Day Cream, Night Cream, Eye Cream dan Serum secara sinergi menjadikan warna kulit tampak lebih merata dengan nutrisi yang optimal," paparnya.

Dilengkapi dengan bahan aktif Vitamin C dan Salicylic Acid, duo nutrisi ini dikombinasikan untuk menyamarkan bintik hitam.

Ekstrak Pea dan Sucrose Dilaurate

Ekstrak pea dan sucrose dilaurate merawat aktivitas produksi melanin alami pada kulit, sedangkan ekstrak gooseberry membantu merawat proses regenerasi alami sel kulit.

"Begitupun dengan sunscreen Optimals Multi-Protection UV Shield SPF 50 mampu melindungi dari sinar ultraviolet dan polusi siap menjadi sunscreen andalanmu," jelas Patricia.

Optimals Multi-Protection UV Shield SPF 50 didesain khusus untuk memberikan perlindungan kuat terhadap sinar ultraviolet.

PolluProtect Technology-nya mampu melawan agresor eksternal lainnya seperti polusi yang merusak kesehatan kulit.

Selain itu, sunscreen ini dilengkapi dengan ekstrak tanaman asli Swedia yang bermanfaat seperti asam sitrat dari Gooseberry dan antioksidan dari buah dan daun lingonberry dengan tekstur yang ringan dan meresap sembari memperbaiki hidrasi kulit.

“Cuaca ekstrem yang tidak bisa diprediksi sampai kapan dan seberapa sering terjadi mendorong kami untuk mengimbau komunitas Oriflame untuk turut memperhatikan kesehatan kulit dari dampak buruk sinar UV," terangnya.

"Oriflame dengan pengalaman lebih dari 50 tahun senantiasa menciptakan produk berkualitas tinggi yang dikembangkan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan yang mutakhir, memungkinkan kami menciptakan produk yang teruji efektifitasnya dengan kualitas tinggi,' papar Patricia. (RO/S-4)