Ramadan Menyenangkan Ala The Sultan Hotel & Residence Jakarta

THE Sultan Hotel & Residence Jakarta dengan senang hati mempersembahkan hidangan masa kecil nostalgia Anda dan makanan favorit internasional untuk berbuka puasa di lingkungan tepi kolam renang yang tenang dan asri dalam tajuk 'Kampoeng Ramadan' di Kudus Hall. Mulai dari nasi kebuli, kebab, aneka gorengan dan sate, siomay, batagor, gulai tikungan 'gultik' hingga sate taichan, bakso urat dan martabak telur siap memanjakan lidah Anda.

Dari rangkaian makanan pembuka Anda bisa mencicipi tahu gejrot, asinan Jakarta dan lawar Bali. Jangan lupa juga ada jajanan pasar dan es campur untuk melengkapi makan malam Anda sebagai hidangan penutup. Sedangkan dari pilihan internasional, Anda dapat menikmati teppanyaki dan ramen Jepang, sushimaki, laksa Singapura dan tentunya pizza dan pasta terlaris dari Pizzeria yang ternama. Prasmanan Iftar makan sepuasnya ini hanya seharga Rp488.000 nett/orang.

Bagi Anda yang ingin berbuka puasa di rumah namun tidak ingin dapur berantakan, The Sultan Hotel & Residence juga menawarkan 'Hantaran Berbuka Puasa' di mana Anda dapat menikmati paket makanan dalam kotak untuk 3-4 orang dengan menu masakan rumahan Indonesia seperti sambal goreng kentang, opor ayam, sayur labu, tempe & tahu bacem dan paru goreng. Hampers ini hanya Rp450.000 nett/paket.

Bicara soal hampers, tak lengkap rasanya jika The Sultan Hotel & Residence tidak berkolaborasi secara epik dengan partner lama mereka, Alleira Batik Group. Hampers Ramadan akan dijual dalam 2 jenis. Kotak kecil berisi 4 toples kue dengan selendang cantik dari Batik Kami akan dijual Rp800.000 nett/kotak. Sedangkan kotak besar berisi 6 toples kue dengan syal dan sekaleng teh premium Indonesia dari teh GAIA. Harga hampers kotak besar ini hanya Rp1.200.000 nett/kotak.

Menginap di bulan Ramadan dan merasakan sahur di hotel juga bisa dilakukan untuk mendapatkan aktivitas selama bulan puasa. Tarif kamar mulai dari Rp1.250.000 nett/kamar/malam (termasuk sahur) dan Rp1.850.000 nett/kamar/malam (termasuk sahur + buka puasa). Tamu juga akan menerima kejutan Ramadan lainnya seperti : minibar dalam kamar gratis, diskon 10% untuk outlet F&B dan layanan kamar (non-alkohol), diskon 20% untuk prasmanan di Kudus Hall dan diskon 20% untuk menginap 2 malam.

Untuk akun korporat yang berencana untuk mengatur pertemuan selama Ramadhan dan berbuka puasa bersama setelah itu, The Sultan Hotel & Residence Jakarta memiliki paket khusus untuk Anda. Tarif paket pertemuan setengah hari dimulai dari Rp470.000 nett / orang dengan keuntungan mengubah makan di tempat menjadi kotak take away berisi satu toples kue Lebaran favorit dan 1 ayam panggang utuh atau daging sapi wellington lengkap dengan lauknya.

Yang terakhir, cobalah kurma smoothies pelepas dahaga untuk berbuka puasa yang berisi kurma, yoghurt, susu segar, dan es krim vanila. Minuman yang mengenyangkan sekaligus menyegarkan ini hanya Rp98.000 nett/gelas di Lagoon Lounge. (S-3)