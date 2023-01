Universitas Prasetiya Mulya Asah Kreativitas Mahasiswa Kembangkan MICE

UNIVERSITAS Prasetiya Mulya melatih kreativitas mahasiswa mereka agar mampu bersaing di dunia pekerjaan setelah lulus kuliah melalui ajang Prasmul Tourism MICE Awards.

Prasmul Tourism MICE Awards adalah bentuk Ujian Akhir Semester (UAS) mahasiswa S1 Event dan S1 Hospitality Business Universitas Prasetiya Mulya semester 5 yang menempuh mata kuliah Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) Management.

"Dalam ajang ini kami memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk bersimulasi menjadi konsultan pengembangan destinasi MICE dengan cara membuat rencana pemasaran sebuah destinasi MICE berdasarkan data serta analisis yang komprehensif," terang Dosen Pengampu Mata Kuliah MICE Management Universitas Prasetiya Mulya, Peni Zulandari Suroto. dalam keterangan, Kamis (12/1).

Ia melanjutkan hasil analisis mahasiswa dituangkan menjadi dua bentuk yaitu presentasi di hadapan juri dari pemangku kepentingan (pemerintah daerah, asosiasi terkait, professional conference organizer (PCO) atau professional exhibition organizer (PEO), dan juga membuat booth untuk eksebisi ide mereka.

"Dengan adanya visualisasi dalam bentuk booth, diharapkan para peserta dapat lebih meyakinkan kepada para pemangku kepentingan bahwa rencana pemasaran yang dibuat telah tepat bagi destinasi MICE," terang Peni.

Pada Prasmul Tourism MICE Awards 2023, dihadirkan juri untuk pitching presentation yakni Hosea Andreas selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) atau The Indonesian Exhibition Companies Association (IECA), Dr Antonius Widyatma Sumarlin BA MA selaku Member of Investment Advisory Board for Jawa Barat Province (Penasihat Investasi Pemprov Jawa Barat, APBD dan Non-APBD), dan Amelia Setiawan sebagai Co-Founder and COO Genesia Convex (Professional Conference Organizer).

Dalam Prasmul Tourism MICE Awards kali ini mengikutsertakan sebanyak 92 mahasiswa S1 Event dan S1 Hospitality Business. Mereka terbagi dalam 8 kelompok.

Mahasiswa kemudian memilih dan membuat branding destinasi MICE menjadi Semarang-The Heart of Business dan Sadean Market Conference, Surabaya-Sparkling MICE City, Medan-Dazzling Toba, Bandung-Bandung Incentives dan BMCC, dan Yogyakarta-Just Jogja dan Exposing Jogja.

"Kota-kota itu didasarkan dari pemetaaan destinasi MICE oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," kata Peni.

Dalam kompetisi ini, selain memperebutkan gelar juara 1, 2, dan 3, peserta akan bersaing menjadi yang terbaik dalam beberapa kategori yaitu best team oleh juri, favorite booth oleh pengunjung, best theme attire, best presentation, dan best presenter (penghargaan individu untuk masing-masing 1 orang S1 event dan S1 Hospitality Business).

“Nanti, pemenang dari lomba ini juga akan kami kirim untuk lomba yang sama ke Taiwan. Untuk pelaksanaan UAS ini bermuatan empat SKS,” jelasnya.

Peni berharap dengan adanya Prasmul Tourism MICE Awards, mahasiswa dapat mengasah kemampuannya dalam analisis, berkreativitas dan berinovasi, mengetahui perspektif ekosistem industri MICE secara menyeluruh, serta mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Secara khusus, lanjut Peni, hasil karya mahasiswanya dapat dilirik pemerintah daerah sebagai masukan dalam mengembangkan potensi wisata di daerah.

“Tentunya kami bangga sekali kalau hasil karya mahasiswa kami diadopsi ke dalam market plan pariwisata oleh pemerintah daerah, dan bisa diaplikasikan sebagai salah satu kebijakan pariwisata di daerah, karena apa yang ditampilkan pada karya ini ada unsur kebaruan dari potensi yang sudah ada,” pungkas Peni. (RO/OL-09)