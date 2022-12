Peran Besar Internal Audit Competency Framework untuk Internal Audit Organisasi

HEAD of Governance Risk Control & Technology Consulting RSM Indonesia Angela Simatupang menyampaikan bahwa dalam organisasi apapun, fungsi internal audit telah menjadi fungsi yang penting, strategis, dan sangat dibutuhkan agar untuk membantu organisasi menjalankan tata kelola yang baik secara efektif, efisien, serta berkelanjutan.

Internal Audit merupakan sebuah proses penilaian dan evaluasi atas pengelolaan bisnis untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Itu membantu organisasi bisnis mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola.

"Agar fungsi audit internal benar-benar bisa mendukung organisasi, dibutuhkan kompetensi auditor yang menunjang, dan salah satu acuan yang dapat digunakan adalah Internal Audit Competency Framework yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors," kata Angela dalam webinar RSM Indonesia bertema Internal Audit Competency Framework, baru-baru ini.

Sementara itu, Partner Governance Risk Control Practice GMB Daniel Probo selaku narasumber dalam webinar tersebut menjelaskan bahwa saat ini tantangan bagi organisasi makin banyak dan beragam, dan ini membuat pressure yang sangat berat bagi operasi bisnis yang berjalan. Alhasil, para stakeholder dalam organisasi bisnis pun menggantungkan ekspektasi yang lebih tinggi pada proses internal audit yang lebih efektif dan efisien.

“Inilah yang menjadi tantangan besar bagi fungsi internal audit. Saat ini internal audit diharapkan lebih dari sekadar melakukan testing atas kontrol transaksi keuangan, tapi juga governance dan operasi sebuah perusahaan. Fokus fungsi internal audit tidak hanya sebatas memiliki infrastruktur yang terbaik atau canggih, tapi harus dibarengi dengan skill mumpuni dari sumber daya manusianya,” papar Daniel.

Dalam menjalankan pekerjaannya, internal auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, skill, dan pengalaman yang sesuai dengan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing. Standar atas kompetensi internal auditor ini meliputi standar 1000 terkait purpose, authority, and responsibility, dan standar 1200 terkait proficiency & due professional care.

Sejalan dengan kian pentingnya peran internal audit di tengah berbagai tantangan perusahaan serta keharusan memenuhi standar kompetensi bagi para internal auditor, Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai organisasi yang merupakan induk dari profesi internal audit pada 2020 merilis The IIA Internal Audit Competency Framework.

“Framework ini penting untuk jadi acuan dasar para user dalam meningkatkan skill mereka dan pada akhirnya bertujuan menciptakan proses internal audit yang lebih efektif, efisien dan memiliki value added. Setidaknya ada 4 area kompetensi di dalamnya, yakni professionalism, leadership and communication, performance, dan environment,” jelas Daniel.

Daniel lebih jauh menjelaskan bahwa ke empat area kompetensi ini memiliki knowledge area masing-masing dengan competency level yang terbagi atas general awareness, applied knowledge, dan expert. Jika Professionalism, performance, dan environment berbicara tentang kemampuan teknis maka leadership and communication berbicara tentang kemampuan soft skils.

“Untuk para internal auditor yang mungkin sedang berusaha mendapatkan sertifikasi internal audit, framework ini sudah sangat selaras,” pungkas Daniel. (R-3)