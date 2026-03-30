Oki Rengga dan Lolox Hadapi Teror Arwah di Film Tiba-Tiba Setan

KOMIKA Oki Rengga kembali menyapa pencinta sinema melalui layar lebar. Pria berusia 37 tahun tersebut dijadwalkan tampil dalam film terbaru bergenre horor-komedi bertajuk Tiba-Tiba Setan.
Film ini mengisahkan kekacauan yang bermula ketika sepasang kakak beradik mendatangi sebuah hotel tua yang terbengkalai. Mereka meyakini bahwa mendiang ayah mereka menyembunyikan harta karun di tempat tersebut.
Guna melancarkan aksi, salah satu dari mereka menyewa penjaga hotel untuk berpura-pura menjadi hantu guna menakuti saudaranya.
Namun, rencana tersebut berubah menjadi petaka. Penjaga hotel bernama Rambo dan Bonar, yang diperankan oleh Oki Rengga dan Lolox, secara tidak sengaja membangkitkan roh seorang wanita yang tewas terbunuh dan dikubur di hotel tersebut.
"Rambo dan Bonar cuma mau kerja tenang di hotel Seroja, tapi gara-gara iseng main jalangkung semuanya berubah," tulis akun Instagram @Filmtibatibasean dalam unggahan yang dikutip pada Senin (30/3).
Kejadian mistis itu membuat seluruh orang di dalam hotel terjebak menjadi korban dan harus berjuang bertahan hidup dari teror arwah yang bangkit.
Selain duet komedian Oki Rengga dan Lolox yang memberikan penyegaran lewat sisi humor, film ini turut diperkuat oleh deretan aktor dan aktris ternama.
Kehadiran Ratu Felisha dan Poppy Sovia diprediksi akan membawa intensitas akting yang kuat pada elemen horornya.
Perpaduan antara komika dan aktor watak ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara ketegangan dan hiburan yang cair.
Selain nama-nama tersebut, film ini juga dibintangi oleh Naura Hakim, Tanta Ginting, Reza Nangin, Shahabi Sakri, dan Amara Angelica.
Dengan jajaran pemain yang beragam, Tiba-Tiba Setan berupaya menghadirkan ritme cerita yang dinamis bagi penonton.
Kisah pelarian Rambo dan kawan-kawan dari hotel Seroja ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 16 April 2026. (Z-1)
