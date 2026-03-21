Ini Pesan Terakhir Chuck Norris Sebelum Wafat

Aktor Chuck Norris(AFP/JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

DUNIA hiburan dan bela diri internasional berduka. Chuck Norris, aktor legendaris yang dikenal melalui peran ikoniknya sebagai Cordell Walker dalam Walker, Texas Ranger, dinyatakan meninggal dunia pada usia 86 tahun, Kamis (19/3/2026) waktu setempat.

Kabar duka ini dikonfirmasi oleh pihak keluarga melalui pernyataan resmi pada Jumat (20/3/2026). Norris mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang di kediamannya di Kauai, Hawaii, setelah sempat mendapatkan perawatan medis darurat sehari sebelumnya.

Pesan Terakhir: "I Don't Age, I Level Up"

Hanya sembilan hari sebelum kepergiannya, tepatnya pada hari ulang tahunnya yang ke-86 pada 10 Maret 2026, Chuck Norris sempat mengunggah video di media sosial yang kini menjadi sangat emosional bagi para penggemar. Dalam video tersebut, ia tampak masih bugar dan melakukan latihan sparring ringan.

Sambil tersenyum ke arah kamera, Norris mengucapkan kalimat yang kini dianggap sebagai pesan perpisahan yang kuat: "I don't age, I level up" (Saya tidak menua, saya naik ke level berikutnya). Unggahan tersebut juga disertai ungkapan terima kasihnya kepada para penggemar atas dukungan mereka selama puluhan tahun.

Pernyataan Resmi Keluarga "Dengan berat hati kami membagikan kabar duka atas berpulangnya Chuck Norris tercinta. Beliau sosok suami, ayah, dan kakek yang luar biasa. Baginya, penggemar bukan sekadar penonton, melainkan teman," tulis pernyataan keluarga Norris.

Warisan Abadi dalam Dunia Bela Diri

Lahir dengan nama Carlos Ray Norris pada tahun 1940, ia memulai perjalanan bela dirinya saat bertugas di Angkatan Udara AS di Korea Selatan. Ia bukan hanya aktor, melainkan juara dunia karate enam kali yang tak terkalahkan selama bertahun-tahun.

Salah satu kontribusi terbesarnya adalah penciptaan Chun Kuk Do (The Universal Way), sebuah sistem bela diri yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu dengan fokus pada etika dan perkembangan pribadi. Filosofi hidupnya yang disiplin dan penuh iman telah menginspirasi jutaan orang melalui yayasan Kickstart Kids.

Penghormatan dari Rekan Sejawat

Kepergian Norris memicu gelombang duka dari Hollywood. Sylvester Stallone, rekan mainnya di The Expendables 2, menyebutnya sebagai "sosok Amerika sejati yang tangguh di luar namun sangat baik di dalam."

Meskipun sosok fisiknya telah tiada, legenda Chuck Norris akan terus hidup—baik melalui film-film aksinya, kontribusinya pada seni bela diri, maupun jutaan "Chuck Norris Facts" yang telah menjadikannya ikon budaya pop abadi bagi lintas generasi.

Detail Informasi Keterangan Nama Lengkap Carlos Ray "Chuck" Norris Usia Wafat 86 Tahun (Lahir 10 Maret 1940) Lokasi Wafat Kauai, Hawaii, Amerika Serikat Prestasi Utama 6x Juara Dunia Karate, Pendiri Chun Kuk Do

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.