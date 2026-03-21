Kronologi Meninggalnya Chuck Norris: Sempat Dirawat di Hawaii Sebelum Berpulang

Aktor Chuck Norris(AFP/ROBERT LABERGE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

DUNIA hiburan internasional berduka. Aktor laga legendaris sekaligus maestro seni bela diri, Chuck Norris, dilaporkan meninggal dunia pada usia 86 tahun. Bintang serial Walker, Texas Ranger tersebut mengembuskan napas terakhirnya di sebuah fasilitas medis di Pulau Kaua'i, Hawaii, pada Kamis (19/3/2026) pagi waktu setempat.

Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga melalui pernyataan resmi di akun Instagram terverifikasi sang aktor pada Jumat (20/3/2026). Pihak keluarga menyatakan bahwa Norris berpulang dalam kondisi tenang dengan didampingi oleh orang-orang tercintanya.

Kronologi Kondisi Darurat Medis

Berdasarkan laporan yang dihimpun dari TMZ dan Variety, kronologi kepergian sang legenda dimulai ketika Norris mengalami kondisi darurat medis mendadak pada Rabu (18/3/2026). Saat itu, ia sedang menikmati masa liburan di kediamannya yang terletak di North Shore, Kaua'i.

Norris segera dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan intensif. Meski sempat dikabarkan dalam kondisi stabil dan tetap bersemangat saat pertama kali dirawat, takdir berkata lain. Kondisi fisiknya menurun drastis dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Kamis pagi.

“Dengan berat hati, keluarga kami membagikan kabar kepergian mendadak Chuck Norris tercinta kemarin pagi,” tulis pernyataan keluarga. “Meskipun kami ingin menjaga privasi terkait situasinya, ketahuilah bahwa ia dikelilingi oleh keluarga dan berpulang dalam kedamaian.”

Aktif Berlatih hingga Saat Terakhir

Kepergian Chuck Norris mengejutkan banyak pihak lantaran sang aktor masih menunjukkan kebugaran yang luar biasa di usia senjanya. Tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-86 pada 10 Maret 2026, Norris mengunggah video dirinya tengah berlatih sparring bela diri.

Dalam unggahan terakhirnya itu, ia berkelakar dengan pesan khasnya, "I don't age. I level up" (Aku tidak menua. Aku naik level). Semangat pantang menyerah ini menjadi ciri khas yang melekat pada dirinya sejak memulai karier sebagai juara karate dunia hingga menjadi ikon film aksi di Hollywood.

Catatan Redaksi: Chuck Norris meninggalkan seorang istri, Gena O'Kelley, serta lima orang anak. Warisannya sebagai pelopor yang membawa seni bela diri ke arus utama perfilman Barat akan tetap abadi dalam sejarah sinema dunia.

Penghormatan terus mengalir dari berbagai tokoh dunia, mulai dari rekan sejawat seperti Sylvester Stallone hingga para penggemar yang mengenangnya melalui fenomena internet "Chuck Norris Facts" yang sempat viral selama dekade terakhir.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.