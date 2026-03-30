Feby Febiola Comeback Lewat Film Horor Spiritual Kuasa Gelap: Perjanjian Darah

AKTRIS Feby Febiola kembali ke layar lebar melalui film horor terbaru berjudul Kuasa Gelap: Perjanjian Darah. Kembalinya Feby ke dunia seni peran ini menandai berakhirnya masa vakum panjang sang aktris dari industri hiburan tanah air.
Bagi Feby, keterlibatannya dalam proyek ini merupakan jawaban atas doa sekaligus panggilan batin untuk terlibat dalam karya yang tidak sekadar menghibur, tetapi juga membawa pesan spiritual yang kuat.
Meski demikian, penyintas kanker ini mengaku sempat diliputi keraguan saat pertama kali menerima tawaran tersebut.
“Ketika ditawarin main film ini, tentu saya langsung oke. Tapi sebetulnya banyak pertimbangan, saya sudah lama enggak syuting, ya. Saya pikir-pikir, ‘Saya masih ingat akting enggak ya?’” seloroh Feby dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Senin (30/3).
Titik balik yang memantapkan keputusannya terjadi saat ia menyaksikan film Kuasa Gelap yang pertama. Pengalaman emosional tersebut diakui Feby sangat menyentuh hatinya.
“Saya sampai nangis waktu nonton yang pertama, dan saya berdoa sama Tuhan, semoga suatu hari bisa terlibat di film seperti ini, dan benar saja,” ungkapnya.
Dalam sekuel ini, Feby memerankan karakter Linda, seorang perempuan beriman yang harus menghadapi berbagai ujian keimanan.
Ia menggambarkan Linda sebagai pribadi yang tampak kuat namun harus bergulat dengan konflik batin yang hebat hingga akhirnya berserah pada kekuasaan Tuhan.
Feby berharap karakter Linda dapat merepresentasikan pergulatan batin banyak orang dan mendorong penonton untuk melakukan refleksi diri.
“Semoga ini bukan hanya hiburan, tapi juga membawa perubahan pola pikir, yang menuntun pada pertobatan,” harapnya.
Film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah merupakan sekuel dari film horor eksorsisme yang sukses pada 2024. Mengangkat tema pesugihan dari sudut pandang iman Katolik, film yang dijadwalkan tayang pada 2026 ini menjanjikan alur cerita yang lebih kompleks dan emosional.
Selain Feby Febiola, film ini juga dibintangi sederet aktor papan atas Indonesia, di antaranya Lukman Sardi, Ferry Salim, Jerome Kurnia, dan Kiki Narendra.
Kehadiran Feby dalam jajaran pemain menjadi daya tarik utama sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan karier profesionalnya. (Ant/Z-1)
Sekuel dari film Kuasa Gelap ini akan memadukan iman Katolik dengan fenomena lokal yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, yakni pesugihan.
Kuasa Gelap: Perjanjian Darah akan tetap fokus pada ketegangan ritual eksorsisme dan konflik batin antara iman, ketakutan, serta kekuatan tak kasatmata.
Jerome Kurnia dipastikan kembali memerankan karakter Romo Thomas dalam sekuel terbarunya yang bertajuk Kuasa Gelap: Perjanjian Darah.
